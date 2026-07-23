Три найдорожчі речі під час будівництва будинку в Україні: власниця назвала несподівані витрати

Чоловік будує будинок, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Будівництво приватного будинку нерідко обходиться дорожче, ніж планують власники. І якщо основні витрати на зведення коробки зазвичай прогнозовані, то інженерні системи та облаштування житла можуть суттєво збільшити бюджет.

Власниця нового будинку поділилася досвідом з підписниками в Instagram і розповіла, які три статті витрат виявилися для її родини найдорожчими, передають Новини.LIVE.

Електрика

Найбільшим фінансовим сюрпризом для родини стало облаштування електрики. За словами власниці, остаточна вартість робіт виявилася приблизно у три рази вищою, ніж вони закладали у кошторис.

“Якби ми будували будинок вдруге з тим досвідом, який у нас є, я думаю, ми би трішки здешевили цей процес. Можливо, я так зараз кажу, тому що все добре працює, мене нічого не турбує, але все ж таки, думаю, треба було трохи зекономити”, — говорить вона.

Опалення

Іншою великою статтею витрат стала система опалення. Водночас саме ці кошти, переконана власниця, були витрачені недаремно.

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У будинку повністю відмовилися від традиційних батарей, облаштувавши теплу підлогу в усіх приміщеннях. Перед початком експлуатації родина хвилювалася, чи буде такого рішення достатньо, адже оселю обладнали великими панорамними вікнами, через які можливі значні тепловтрати.

Втім, перша зима показала, що система працює ефективно. За словами власниці, навіть під час відключень електроенергії тепла підлога ще довго зберігала комфортну температуру в будинку. Хоча наразі є невеликий технічний недолік, його, за очікуваннями господарів, мають усунути найближчим часом.

Кухня та техніка

До трійки найдорожчих витрат також увійшла кухня. Коли родина отримала попередній кошторис, сума виявилася значно більшою, ніж вони очікували.

Спочатку власники розглядали різні способи зменшити вартість — відмовитися від окремих комплектуючих чи змінити комплектацію меблів. Однак зрештою вирішили не економити та замовити кухню в тому вигляді, який планували спочатку.

При цьому значну частину загальної вартості сформували не лише меблі, а й побутова техніка. Саме через високу ціну сучасного обладнання кухня стала однією з найдорожчих інвестицій під час облаштування будинку.

В коментарях до відео власниця будинку зізналася, що кожен процес обійшовся у більш як 10 тис. доларів. Загалом на опалення, світло та кухню родина витратила близько 50 тис. доларів (понад 2,2 млн гривень).

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