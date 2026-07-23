Дві платіжки за послуги ЖКГ: за що українці можуть не платити

Газова плита, розрахунки, платіжки. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), дала громадянам змогу не платити за деякі послуги житлово-комунального господарства (ЖКГ). Зміни продиктовані неможливістю забезпечити якісні послуги через агресію РФ.

Про те, за що не нараховуватимуть плату, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому більше не нараховуватимуть плату за доставку газу

Згідно з рішенням Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики, через війну власників пошкодженого чи знищеного житла, де нема гарантії безпечного користування газом, позбавили необхідності платити за розподіл блакитного палива.

Регулятор уточнив, що якщо через руйнування користуватися газом та газовим обладнанням стало небезпечно або взагалі неможливо, то плату за послугу розподілу газу не нараховуватимуть. Йдеться про важливе правило, оскільки розрахунок за доставку газу не залежить від рівня поточного щомісячного споживання, а ділиться порівну за весь газовий рік.

Через це часто виникали ситуації, коли люди фактично не проживали у зруйнованих будинках та не користувалася газом, проте питання нарахувань залишалось актуальним.

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Також на час відсутності можливості користуватися газом таких громадян звільнять у визначених законом випадках і від сплати за техобслуговування газових систем у багатоквартирних будинках.

Громадяни, у яких житло стало непридатним через війну тепер не повинні сплачувати за послугу, однак тільки у той період, коли користування газом неможливе.

У Нацкомісії наголосили, що ключовою метою змін є недопуск ситуацій, коли українці змушені платити за послуги, які через наслідки бойових дій фактично не надаються.

Також побутових споживачів звільнили від обов’язку щомісяця передавати оператору газорозподільної системи дані з приладів обліку.

Відповідне правило буде актуальне протягом періоду, коли споживання газу в пошкодженому/зруйнованому житлі неможливе та плату за доставку газу не нараховують.

До цього правила у газовій сфері передбачали, що плата за розподіл газу визначалась на основі замовленої річної потужності, а не обсягу газу, фактично використаного конкретного місяця.

Через це відсутність споживання не гарантувала автоматичну відсутність необхідності плати за доставку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Нафтогазі передбачена можливість розрахунку за газ коштами за програмою “Нацкешбек”. Важливо вчасно використати гроші, оскільки залишок може “згоріти” до 31 липня 2026 року. Такий шанс мають ті хто був активним учасником програми, що давала змогу підримувати українських виробників придбанням їхніх товарів.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що у Нафтогазі рекомендували купити прилади для раннього виявлення витоків газу. Як наголошують фахівці, лише у Київському регіоні зафіксували 57 випадків підозр на отруєння чадним газом, з цього числа — чотири закінчилися трагічно.