Зеленський попередив про ракетний удар РФ у найближчі 48 годин

Президент Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський попередив громадян про підготовку Російською Федерацією нового масованого ракетного удару по території нашої країни. За даними розвідувальних служб, ворог уже повністю підготував озброєння і може завдати масштабного удару впродовж найближчих 48 годин. Глава держави закликав українців суворо дотримуватися правил безпеки та обов’язково зважати на сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

ППО — це перший пріоритет

Для відбиття цієї серйозної повітряної загрози влада очікує від іноземних партнерів чіткого розуміння поточної ситуації та швидких дій. Забезпечення підрозділів Збройних сил комплексами ППО залишається головним завданням для дипломатичного корпусу.

“Дуже очікуємо розуміння і з боку партнерів. ППО — це перший пріоритет, із яким саме партнери можуть допомогти нам. Всі домовленості мають виконуватись, виконуватись оперативно. МЗС України, всі наші дипломати повинні діяти швидше, і потреби України мають звучати гучніше у світі, бо це реальні потреби захисту життя“, — наголосив у своєму виступі Володимир Зеленський.

Україна також продовжує активну підготовку до офіційної зустрічі з лідером США та його командою задля досягнення достойного миру.

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“Я сподіваюся, що Америка буде з Україною і надалі й ми зможемо закінчити цю війну достойним миром. Я дякую Америці, я дякую кожному, хто з Україною“, — додав президент.

Підготовка Кремля до масштабної мобілізації

Окрім ракетних загроз, українська розвідка зафіксувала серйозні наміри керівництва країни-агресора розпочати масштабну хвилю мобілізації.

Наразі російська армія втрачає на полі бою значно більше особового складу, ніж встигає оперативно набирати через військкомати.

“Маємо чітку інформацію від розвідки, що в Росії готують на осінь нову хвилю мобілізації, доволі значну. У цей час росіяни втрачають на фронті більше своїх військових, ніж набирають, а Путін ще збирається збільшувати атаки і розширювати цю війну“, — заявив український лідер.

Як писали Новини.LIVE раніше, Україна розглядає різні локації для проведення майбутніх дипломатичних переговорів на найвищому рівні. Президент Володимир Зеленський під час інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер наголосив на готовності підписати фінальну мирну угоду безпосередньо в Овальному кабінеті Білого дому або в резиденції Мар-а-Лаго.

Також Новини.LIVE писали, що за словами речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, ворог накопичує ракети для ударів по столиці, а наявні технічні можливості однієї батареї “Patriot” фізично не дозволяють повністю захистити від обстрілів увесь мегаполіс.