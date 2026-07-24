Як витягнути кліща у собаки або кота і коли звертатися до лікарів: поради ветеринарів

Кліщі у собаки або кота. Колаж: Новини.LIVE

Сезон кліщів триває аж до пізньої осені, тож домашні улюбленці ризикують підчепити паразита у будь-який день. Навіть якщо ваш собака гуляє лише біля будинку, а кіт зрідка виходить на подвір’я, ризик укусу залишається високим. Важливо не лише вчасно помітити кліща, а й правильно його витягнути, щоб не нашкодити тварині.

Новини.LIVE з посиланням на Martha Stewart розповідає, як безпечно видалити кліща, коли потрібно терміново звертатися до лікаря та як захистити улюбленця від повторних укусів.

Як правильно витягнути кліща у собаки або кота

Кліщ у тварини — ще не вирок. Важливо видалити паразита повністю. Фахівці рекомендують використовувати тонкий пінцет або спеціальний гачок для видалення кліщів. Захопіть паразита якомога ближче до шкіри тварини та повільно потягніть вгору рівним рухом без різких ривків.

Не варто:

стискати тіло кліща;

різко смикати його;

викручувати паразита;

змащувати кліща олією, спиртом чи іншими рідинами перед видаленням.

Різкі рухи або прокручування можуть призвести до того, що тіло кліща відірветься, а його ротові частини залишаться у шкірі. Це збільшує ризик місцевого запалення. Після видалення необхідно обробити місце укусу антисептиком, безпечним для тварин. Зазвичай це розчин хлоргексидину.

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Не викидайте кліща

Після того, як витягнули кліща, не викидайте його, а покладіть у герметичний контейнер або пакет, підпишіть дату видалення та зберігайте кілька тижнів у холодильнику. Якщо у вашого домашнього улюбленця з’являться тривожні симптоми, ветеринар зможе використати цю інформацію під час діагностики або, за потреби, направити кліща на дослідження.

Які симптоми після укусу кліща не можна ігнорувати

Небезпека полягає в тому, що кліщові інфекції не завжди проявляються одразу. Перші ознаки можуть виникнути через кілька днів, тижнів або навіть місяців після укусу.

До симптомів, які потребують уваги, належать:

підвищена температура;

млявість і сонливість;

відмова від їжі;

збільшені лімфатичні вузли;

біль або набряк суглобів;

кульгавість;

зміни поведінки або неврологічні порушення;

проблеми з нирками;

незвичні кровотечі чи синці.

Крім того, місце укусу може сильно свербіти. Якщо тварина постійно розчісує його, існує ризик появи рани та бактеріальної інфекції.

Як проявляються хвороби у собак і котів

Хоча деякі симптоми збігаються, ветеринари відзначають певні особливості. У собак після укусу кліща частіше спостерігаються:

слабкість;

гарячка;

кульгавість;

скутість рухів;

припухлі суглоби;

бліді ясна;

порушення згортання крові.

У котів частіше виникають:

виражена млявість;

гарячка;

поганий апетит;

утруднене дихання;

пожовтіння слизових оболонок і шкіри.

Важливо: якщо після укусу кліща ви помітили хоча б один із цих симптомів, не відкладайте візит до ветеринарної клініки.

Як захистити домашнього улюбленця від кліщів

Найефективніший спосіб профілактики — регулярний захист від паразитів протягом року, особливо якщо тварина часто буває на природі.

Ветеринари радять:

використовувати сучасні препарати від кліщів, які підбирає лікар;

щодня оглядати шерсть після прогулянок;

застосовувати засоби комплексного захисту від бліх і кліщів;

за потреби використовувати спеціальні нашийники з репелентною дією;

регулярно косити траву на подвір’ї та прибирати густі зарості, де найчастіше ховаються кліщі.

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