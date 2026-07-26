Електричні кросовери: названі кращі моделі у 2026 році

Rivian R1S 2026 року. Фото: netcarshow.com

Автомобільний ринок 2026 року пропонує покупцям безліч практичних авто на електротязі. Виробники випускають моделі, які поєднують у собі легке заряджання, комфортний салон та хорошу віддачу за свої гроші. Сучасні електричні кросовери стають чудовою альтернативою бензиновим авто, допомагаючи водіям зробити вибір на користь екологічного транспорту.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на USA Today.

Компактні моделі

Субкомпактний Nissan Leaf 2026 модельного року повністю змінився і перетворився на доступний кросовер. Автомобіль пропонує запас ходу 487 км, що робить його дуже вигідним за свою ціну. Модель одразу оснащена вбудованим портом NACS для швидкого заряджання постійним струмом.

Компактний Tesla Model Y залишається найпопулярнішим електромобілем у США. Машина пропонує 516 км запасу ходу, динамічний розгін на трасі, практичний салон з великим багажником та швидку зарядку.

Великі позашляховики

Середньорозмірний Kia EV9 запозичив елементи дизайну від бензинової моделі Telluride. Кросовер пропонує просторий салон і багате оснащення, а базова версія забезпечує 370 км запасу ходу зі стандартним портом NACS. Старші модифікації пропонують ще більшу потужність та збільшений пробіг.

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Повнорозмірний Rivian R1S поєднує високу швидкість та відмінні позашляхові якості. Версія Quad Motor розганяється від 0 до 100 км/год за 2,5 секунди. Модель забезпечує 529 км запасу ходу, має регульовану пневмопідвіску та дозволяє налаштовувати всі параметри їзди через бортове програмне забезпечення.

Раніше Новини.LIVE писали, що Toyota запустила в Європі електрокросовер з рекордним запасом ходу. Новинка стала найбільш далекобійним електромобілем бренду з показником до 607 км на одній зарядці.

Також британці назвали найкращі електромобілі у 2026 році. Експерти провели комплексні випробування актуальних новинок на ринку.