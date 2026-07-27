Баклажани Вогник на зиму: гостра овочева закуска в томатному соусі

Баклажани на зиму “Вогник”. Фото: smakuiemo.com.ua
Баклажани “Вогник” — одна з найпопулярніших овочевих заготовок на зиму. Обсмажені кружальця баклажанів поєднуються з ароматним томатним соусом, часником і перцем, завдяки чому закуска виходить соковитою, насиченою та в міру гострою.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- баклажани — 3 кг;
- сіль — 75 г.
Для соусу:
- помідори — 1 кг;
- болгарський перець — 1 кг;
- гострий перець — до смаку;
- часник — 70 г;
- сіль — 55 г;
- цукор — 145 г;
- оцет — 50 мл.
Спосіб приготування
- Баклажани нарізати кружальцями, посипати сіллю та залишити на кілька годин. Потім промокнути або злегка відтиснути від зайвої вологи.
- Помідори, солодкий і гострий перець подрібнити. Довести овочеву суміш до кипіння та варити близько 15 хвилин.
- Додати подрібнений часник, сіль, цукор і оцет, після чого готувати ще приблизно 15 хвилин.
- Баклажани обсмажити з обох боків до легкої золотистої скоринки.
- У стерилізовані банки викладати баклажани шарами, заливаючи гарячим соусом.
- Банки накрити кришками, стерилізувати близько 20 хвилин, після чого герметично закрутити, перевернути та залишити до повного охолодження.
Готові баклажани виходять ароматними, пікантними й чудово доповнюють будь-які м’ясні страви, картоплю або каші.
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