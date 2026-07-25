Британський експерт пояснив, чому вважає Україну менш корумпованою за США

Українці протестують проти відставки Михайла Федорова. Фото: Новини.LIVE

Коментуючи протести в Україні, британський політичний оглядач Sky News Майкл Кларк заявив, що українське суспільство демонструє значно більшу нетерпимість до корупції, ніж американське. На його думку, це дає підстави стверджувати, що Україна може бути менш корумпованою за США. Також експерт назвав нинішні події в Україні проявом прямої демократії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Майкла Кларка.

Британський експерт про корупцію та протести в Україні

За словами експерта, нинішня ситуація свідчить про принципову різницю у ставленні до корупції між українським та американським суспільствами. Він зазначив, що українці відкрито говорять про цю проблему та виходять на протести, тоді як у США, на його думку, корупцію значною мірою сприйняли як звичне явище.

Кларк також наголосив, що навіть якби Україна мала серйозні внутрішні проблеми, це не скасовує необхідності підтримувати її, адже країна стала жертвою неспровокованої агресії Росії.

“Україна говорить про корупцію, бо вона її турбує. Ви, хлопці, перестали про це говорити, бо вас це більше не турбує. Ви нормалізували це. Я думаю, що є розумний аргумент, щоб сказати, що Україна менш корумпована, ніж США. І навіть якби вона була корумпованою, навіть якщо в Україні як державі є всілякі проблеми, ми все одно повинні підтримувати її, тому що на неї раптово напав її сусід”, — зауважив Майкл Кларк.

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Окремо британський експерт звернув увагу на те, що нинішні протести є проявом прямої демократії. За його словами, коли громадяни відкрито висловлюють свою позицію, влада не має іншого вибору, окрім як дослухатися до суспільства.

На думку Кларка, саме через такі процеси Україна поступово рухається до сучасної європейської ліберальної демократії.

“Можливо, це не дуже добре спрацює. Але Україна прокладає собі шлях, спотикаючись, до сучасної капіталістичної ліберальної демократії, до якої ми звикли в Західній Європі”, — зазначив британський оглядач.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно у Братиславі затримали колишнього високопосадовця Федерації футболу України, якого підозрюють в організації схеми розкрадання майже 295 млн грн. За даними Офісу Генпрокурора, після затримання розпочато процедуру екстрадиції підозрюваного до України. За інформацією ЗМІ, йдеться про колишнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.

Новини.LIVE також писали, що ДБР, СБУ та Нацполіція викрили двох посадовців Державної митної служби, яких підозрюють в організації корупційних схем під час митного оформлення товарів і автомобілів. За даними слідства, митники вимагали хабарі за безперешкодне проходження процедур, а у разі відмови штучно затягували оформлення. Обом фігурантам повідомили про підозру, їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.