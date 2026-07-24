Напад на працівників ТЦК у Харкові: трьох військових поранено

Харківський обласний ТЦК та СП. Фото ілюстративне: kharkivoda.gov.ua

У Харкові чоловік напав на військовослужбовців ТЦК та представника поліції під час оповіщення військовозобов’язаних. Унаслідок нападу троє військових отримали поранення. Поліцейський застосував зброю та влучив нападнику в ногу. Чоловіка затримали, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківський обласний ТЦК та СП.

Повідомлення про напад на ТЦК. Фото: скриншот з відео

Напад на ТЦК

Як повідомили у Харківському обласному ТЦК та СП, постраждалих військовослужбовців доправили до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу. За даними ТЦК, поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю, щоб припинити напад і відвернути безпосередню загрозу життю та здоров’ю військових. Нападник отримав поранення ноги.

“З метою припинення протиправних дій та відвернення безпосередньої загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, поліцейський, відповідно до вимог чинного законодавства України, застосував табельну вогнепальну зброю, поранивши нападника в ногу”, — йдеться у повідомленні ТЦК.

Правоохоронці встановили особу чоловіка та затримали його. Під час перевірки з’ясувалося, що 21 липня біля автовокзалу на Аерокосмічному проспекті він уже погрожував спільній групі оповіщення. Тоді чоловік утік із місця події.

Читайте також:

Розслідування триває

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 350 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії.

Інші випадки

Це не перший подібний випадок у Харкові. 6 квітня під час оповіщення військовозобов’язаних цивільний чоловік напав на військовослужбовців ТЦК. Один із військових отримав ножове поранення в живіт і був госпіталізований. Після нападу чоловік утік, однак згодом його оперативно розшукали та затримали представники Національної поліції України.

Як повідомляли Новини.LIVE, на вулиці Харківських Дивізій в Немишлянському районі Харкова 42-річний чоловік вистрілив у працівника Територіального центру комплектування і втік. Подія сталася зранку 31 грудня, близько 09:00 у Немишлянському районі Харкова, на вулиці Харківських Дивізій.

Також Новини.LIVE писали, що Салтівський районний суд Харкова виніс вирок працівнику територіального центру комплектування, який побив вчителя історії у травні 2025 року. Обвинуваченого визнали винним у хуліганстві та призначили йому покарання.