У Києві затримали журналіста hromadske Євгенія Шульгата: його доставили до ТЦК

Журналіст hromadske Євгеній Шульгат. Фото: Шульгат/Facebook

У Києві поліція затримала журналіста hromadske Євгенія Шульгата. У редакції заявляють, що підстав для цього не було, оскільки журналіст не порушував правил військового обліку. Натомість у поліції повідомили, що чоловіка доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на hromadske у понеділок, 27 липня.

У Києві поліція затримала журналіста hromadske

За інформацією редакції hromadske, 27 липня в Києві поліцейські зупинили таксі, у якому перебував журналіст Євгеній Шульгат, після чого одягли на нього кайданки. Сам журналіст повідомив, що під час затримання правоохоронці застосували до нього фізичну силу.

У hromadske зазначають, що поліцейські пояснили свої дії нібито порушенням журналістом правил військового обліку. Водночас редакція стверджує, що відповідно до документів, які є в її розпорядженні, на момент затримання Євгеній Шульгат не мав жодних порушень правил військового обліку.

Керівниця редакції розслідувань hromadske Ярослава Вольвач також звернула увагу, що правоохоронців не цікавили документи водія таксі. За її словами, це дає підстави припускати, що дії поліцейських могли бути спрямовані саме щодо журналіста.

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У редакції також нагадали, що Євгеній Шульгат працював над журналістськими розслідуваннями, зокрема матеріалами про можливу корупцію серед представників правоохоронних органів.

Крім того, hromadske нагадує, що у 2024 році, коли Шульгат працював журналістом “Слідство.Інфо”, після виходу розслідування про елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка представники ТЦК намагалися вручити йому повістку. За інформацією джерел “Слідство.Інфо”, діями представників ТЦК тоді нібито керував Олексій Біленко, якого видання називало людиною, близькою до Іллі Вітюка.

Що заявили у поліції

Пізніше поліція Києва прокоментувала інцидент. Правоохоронці повідомили, що під час несення служби перевіряли документи у водія автомобіля та пасажира. За їхньою версією, пасажир відмовився надати документи, що посвідчують особу, а також військово-облікові документи.

У поліції заявили, що після цього чоловікові запропонували проїхати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, однак він відмовився виконувати законні вимоги правоохоронців. Після цього його затримали та доставили до одного з районних ТЦК.

“Під час несення служби поліцейські здійснювали перевірку документів у водія автомобіля та пасажира. У ході цього пасажир відмовився надати документи, що посвідчують особу та військово-облікові документи.

Чоловікові запропонували проїхати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для уточнення військово-облікових даних. Однак він категорично відмовився виконувати законні вимоги правоохоронців.

У зв’язку з цим поліцейські затримали чоловіка та доставили його до одного з районних ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. За попередньою інформацією, чоловік не пройшов військово-лікарську комісію у встановленому порядку”, — повідомили у поліції Києва.

Водночас у hromadske наголосили, що документи, які є в розпорядженні редакції, свідчать про відсутність у журналіста порушень правил військового обліку на момент затримання.

Пізніше у поліції повідомили hromadske, що наразі не можуть підтвердити місцеперебування Євгенія Шульгата. Також правоохоронці уточнили, що інформацію про нібито непроходження журналістом військово-лікарської комісії ще перевіряють. У редакції зазначили, що на момент публікації матеріалу зв’язок із Євгенієм Шульгатом відсутній.

Скриншот повідомлення Поліції Києва/Facebook

Що кажуть у ТЦК про затримання журналіста hromadske

У Київському міському ТЦК та СП також прокоментували ситуацію із затриманням журналіста hromadske Євгенія Шульгата. Там заявили, що чоловіка доставили до одного з районних територіальних центрів комплектування як порушника правил військового обліку. За інформацією ТЦК, під час перевірки встановили, що журналіст не пройшов військово-лікарську комісію у встановлені строки, після чого його направили на проходження ВЛК.

“До уваги громадськості та представників медіа! Щодо інформації, яка шириться в мережі стосовно громадянина Євгенія Шульгата, повідомляємо наступне: 27.07.2026 Євгеній Шульгат був доставлений представниками Національної поліції до одного з РТЦК та СП міста Києва, як порушник військового обліку. Під час перевірки встановлено, що зазначений громадянин вчасно не пройшов військово-лікарську комісію встановленим порядком.

З метою усунення причини правопорушення він направлений на проходження ВЛК. Закликаємо громадськість користуватися виключно перевіреними джерелами інформації та утримуватися від поширення недостовірних повідомлень”, — пояснили у ТЦК.

Скриншот повідомлення ТЦК/Facebook

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