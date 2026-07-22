Салат із курячих сердечок і квасолі: ситна страва на свято та щодня

Якщо хочеться здивувати гостей оригінальним і водночас бюджетним салатом, цей рецепт стане чудовим вибором. Ніжні курячі сердечка, квасоля, пікантна морква по-корейськи та свіжа зелень створюють гармонійне поєднання смаків. Після нетривалого охолодження салат стає ще смачнішим і ароматнішим.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- курячі сердечка — 200 г;
- відварена або консервована квасоля — 150 г;
- морква по-корейськи — 150 г;
- зелена цибуля — до смаку;
- петрушка — до смаку;
- майонез, сметана або натуральний йогурт — для заправки.
Для варіння сердечок:
- вода;
- лавровий лист — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- суміш перців — до смаку;
- вершкове масло — 1 ст. л.;
- сіль — до смаку.
Для моркви по-корейськи:
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- морква — 1 велика;
- часник — 1 зубчик;
- сіль — ½ ч. л.;
- цукор — ½ ч. л.;
- мелений коріандр — ½ ч. л.;
- оцет — 1 ст. л.;
- олія — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Курячі сердечка відварити зі спеціями, цибулею та вершковим маслом до готовності, охолодити й нарізати соломкою.
- Моркву натерти, змішати з часником, спеціями, оцтом та олією, залишити маринуватися на 20–30 хвилин.
- У салатнику з’єднати сердечка, квасолю, моркву по-корейськи та подрібнену зелень.
- Заправити майонезом, сметаною або натуральним йогуртом, перемішати та поставити в холодильник на 20–30 хвилин перед подачею.
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