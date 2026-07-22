Салат із курячих сердечок і квасолі: ситна страва на свято та щодня

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Автор Микола Завтрогляд

Якщо хочеться здивувати гостей оригінальним і водночас бюджетним салатом, цей рецепт стане чудовим вибором. Ніжні курячі сердечка, квасоля, пікантна морква по-корейськи та свіжа зелень створюють гармонійне поєднання смаків. Після нетривалого охолодження салат стає ще смачнішим і ароматнішим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • курячі сердечка — 200 г;
  • відварена або консервована квасоля — 150 г;
  • морква по-корейськи — 150 г;
  • зелена цибуля — до смаку;
  • петрушка — до смаку;
  • майонез, сметана або натуральний йогурт — для заправки.

Для варіння сердечок:

  • вода;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • суміш перців — до смаку;
  • вершкове масло — 1 ст. л.;
  • сіль — до смаку.

Для моркви по-корейськи:

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  • морква — 1 велика;
  • часник — 1 зубчик;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • цукор — ½ ч. л.;
  • мелений коріандр — ½ ч. л.;
  • оцет — 1 ст. л.;
  • олія — 1 ст. л.
рецепт салату з курячими сердечками
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Курячі сердечка відварити зі спеціями, цибулею та вершковим маслом до готовності, охолодити й нарізати соломкою.
  2. Моркву натерти, змішати з часником, спеціями, оцтом та олією, залишити маринуватися на 20–30 хвилин.
  3. У салатнику з’єднати сердечка, квасолю, моркву по-корейськи та подрібнену зелень.
  4. Заправити майонезом, сметаною або натуральним йогуртом, перемішати та поставити в холодильник на 20–30 хвилин перед подачею.

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