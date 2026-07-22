Салат із курячих сердечок і квасолі: ситна страва на свято та щодня

Якщо хочеться здивувати гостей оригінальним і водночас бюджетним салатом, цей рецепт стане чудовим вибором. Ніжні курячі сердечка, квасоля, пікантна морква по-корейськи та свіжа зелень створюють гармонійне поєднання смаків. Після нетривалого охолодження салат стає ще смачнішим і ароматнішим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

курячі сердечка — 200 г;

відварена або консервована квасоля — 150 г;

морква по-корейськи — 150 г;

зелена цибуля — до смаку;

петрушка — до смаку;

майонез, сметана або натуральний йогурт — для заправки.

Для варіння сердечок:

вода;

лавровий лист — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

суміш перців — до смаку;

вершкове масло — 1 ст. л.;

сіль — до смаку.

Для моркви по-корейськи:

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морква — 1 велика;

часник — 1 зубчик;

сіль — ½ ч. л.;

цукор — ½ ч. л.;

мелений коріандр — ½ ч. л.;

оцет — 1 ст. л.;

олія — 1 ст. л.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Курячі сердечка відварити зі спеціями, цибулею та вершковим маслом до готовності, охолодити й нарізати соломкою. Моркву натерти, змішати з часником, спеціями, оцтом та олією, залишити маринуватися на 20–30 хвилин. У салатнику з’єднати сердечка, квасолю, моркву по-корейськи та подрібнену зелень. Заправити майонезом, сметаною або натуральним йогуртом, перемішати та поставити в холодильник на 20–30 хвилин перед подачею.

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