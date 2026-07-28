Що святять на Медовий Спас 2026: продукти, які варто покласти до кошика на Маковія

Українці освячують букети на Маковія. Колаж: Новини.LIVE

Медовий Спас, або Маковія, за новоюліанським календарем святкуватимемо вже 1 серпня. Цього дня тисячі вірян традиційно вирушать до храмів із святковими кошиками. Але важливо знати, що можна нести на освячення, а що краще залишити вдома. Адже з давніх-давен українці вірили, правильно зібраний кошик є символом добробуту, щастя та здоров’я.

Новини.LIVE розповідає, що ж варто святити на Медовий Спас та що робити з освяченими продуктами та квітами після служби.

Що кладуть до кошика на Медовий Спас 2026

Маковія відкриває цикл літніх Спасів і здавна вважається святом подяки Богові за перші дари нового врожаю. Тому до храму несуть не випадкові продукти, а ті, що мають особливе духовне та народне значення.

За українською традицією до святкового кошика варто покласти:

мед нового врожаю — головний символ Медового Спасу, який уособлює достаток, добробут та солодке життя;

мед у сотах та інші продукти бджільництва;

макові зерна;

головки стиглого маку — потужний оберіг від зла;

домашню або пісну випічку з маком — символ достатку;

чисту воду — символ очищення й Божої благодаті;

воскову свічку;

букет із польових квітів і лікувальних трав маковійчик — для захисту дому та здоров’я родини.

Водночас церква наголошує: головним є не сам кошик, а щира молитва, віра та вдячність Богові.

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Які квіти та трави входять до маковійчика

Окреме місце серед традицій займає маковійчик — невеликий букет із польових квітів, макових голівок і запашних трав. Після освячення його зазвичай зберігають біля домашніх ікон протягом року.

До маковійчика найчастіше додають:

головки маку;

м’яту;

чебрець;

чорнобривці;

волошки;

ромашку;

календулу;

колоски злаків.

Кожна рослина має своє символічне значення. М’ята та чебрець асоціюються зі здоров’ям і домашнім затишком, колосся нагадує про достаток, а польові квіти символізують красу, мир і Боже благословення.

Що роблять з освяченими продуктами після служби

Після богослужіння родини традиційно повертаються додому й куштують освячений мед та випічку. За народними віруваннями, якщо з’їсти освячену ложку меду та при цьому загадати добре бажання, воно обов’язково здійсниться.

Освячену воду зберігають упродовж року. Нею вмиваються, використовують під час молитви. Мак також не викидають. Його часто залишають до Різдва, щоб приготувати кутю. У давнину існували й різні народні повір’я, пов’язані з маком як оберегом від усього злого. Тому ним іноді обсипали подвір’я або поріг оселі, вірячи, що це захистить дім від лиха та пристріту.

Що не можна класти до кошика на Маковія

На Перший Спас не заведено освячувати більшість овочів і фруктів нового врожаю. Для цього існує інше свято — Яблучний Спас, який відзначають пізніше. Також не рекомендується нести до церкви продукти та речі, які не мають стосунку до свята: м’ясні страви, алкогольні напої, коштовності тощо.

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