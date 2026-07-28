Прогноз погоди на Львівщині 29 липня: очікується помірна спека

Чоловік на вулиці влітку. Фото: Новини.LIVE

Погода на Львівщині 29 липня буде помірно спекотною, без гроз, злив та шквального вітру. Погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Уночі та вдень опадів не очікується.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

На Львівщині опадів не очікується

29 липня погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив висотної улоговини. Доба у регіоні минеться спокійно та без суттєвих опадів.

“Вітер західний, 5 – 10 м/с, вночі та вранці слабкий туман“, — зазначили метеорологи у своєму прогнозі.

Спека і пожежна небезпека

Ніч у регіоні буде не по літньому прохолодною, стовпчики термометрів покажуть +7…+12 °C, а безпосередньо у Львові очікується близько +8…+10 °C. Вдень повернеться тепла погода, до +23 +28 °C по області та +24 +26 °C в обласному центрі.

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Попередження про пожежну небезпеку на Львівщині. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Через помірну погоду ризик займання лісів у більшості районів Львівщини буде середнім, лише у містах Рава-Руська, Броди, Яворів та Мостиська фіксуватиметься надзвичайна пожежна небезпека п’ятого класу.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, з 1 серпня у Львові суттєво зміниться зміниться тариф на водопостачання — з 25,88 грн до 56,38 грн за кубометр. Водночас інші комунальні тарифи залишаться без змін.

Також ми писали, що до других роковин вбивства мовознавиці Ірини Фаріон у Львові відкрили меморіальний простір її пам’яті. Стелу встановили на тому місці, де 19 липня 2024 року Ірина Фаріон отримала смертельне поранення.