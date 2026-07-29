Переговори Зеленського і Трампа — лідер США прокоментував зустріч

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським лідер США Дональд Трамп заявив, що хоче якнайшвидшого закінчення війни. Він зазначив, що переговори пройшли успішно.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

Як Трамп коментує зустріч із Зеленським

Коментуючи зустріч із Зеленським, Трамп заявив, що переговори пройшли успішно.

“Все було добре”, — коротко відповів президент США на запитання журналістів про результати переговорів.

Водночас він заявив, що не може назвати часові рамки завершення війни в Україні.

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“Слухайте, він робить своє. Я хочу, щоб він закінчив війну. Все дуже просто. Я ладнаю з обома. Я ладнаю з президентом Путіним. Я ладнаю з президентом Зеленським. Як я йому сказав, я хочу закінчити війну. Тисячі людей, двадцять п’ять тисяч людей загинули минулого місяця”, — зазначив американський лідер.

Як писали Новини.LIVE, 28 липня Володимир Зеленський прибув з візитом до США. Він провів переговори з Трампом у закритому форматі.

Під час цієї розмови лідери обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачі. Також сторони приділили увагу активізації дипломатичного процесу.

Водночас Лора Лумер повідомляла, що спецпосланці Трампа Віткофф і Кушнер найближчим часом можуть відвідати Київ. Попередньо візит може відбутися протягом найближчих двох тижнів.