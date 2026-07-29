Відпочинок в Одесі 2026 — скільки коштує тиждень на двох

Відпочивальники на морі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Провести літо в Одесі — бажання кожного, щоправда, лише до моменту підрахунку вартості такого відпочинку. Щоб потім не рахувати кожну гривню, бюджет краще продумати ще до поїздки. Для будь-якого гаманця знайдеться свій варіант провести час із задоволенням, адже одна й та сама відпустка може коштувати зовсім по-різному.

Журналісти Новини.LIVE підрахували, скільки коштуватиме тиждень відпочинку в Одесі для двох — із житлом, харчуванням та розвагами.

Готелі Одеси

В Одесі можна знайти житло на різний бюджет — від більш доступного готелю до апартаментів у самому центрі. Але різниця в ціні відчутна: за шість ночей для двох доведеться віддати від 7200 до понад 57 тисяч гривень. Розбираємося, що входить у вартість і наскільки зручно буде добиратися до моря та візитівок міста.

Центр Одеси. Фото: Новини.LIVE

Bristol Hotel 5* Odesa

Готель розташований у самому центрі Одеси — на вулиці Італійській, 15. Цей варіант підійде тим, хто хоче жити поруч із головними локаціями міста та відпочивати з максимальним комфортом. Стандартний номер площею 30 квадратних метрів розрахований на двох гостей. Можна обрати одне двоспальне або два односпальні ліжка. У номері є кондиціонер, телевізор, мінібар, холодильник, сейф, халати, капці, безкоштовний Wi-Fi та окрема ванна кімната. Шість ночей зі сніданками коштуватимуть 57464 гривні. Це приблизно 9577 гривень за ніч на двох, або близько 4789 гривень на людину. Податок уже входить у ціну, однак збір потрібно буде сплатити окремо. У вартість також входить відвідування SPA-зони з 25-метровим басейном і парковка під відеонаглядом. У готелі є укриття, охорона, генератор та резерв води на випадок непередбачуваних ситуацій.

Bristol Hotel 5* Odesa. Фото: bristol-hotel.com.ua

Двомісні номери в Bristol Hotel 5* Odesa. Фото: bristol-hotel.com.ua

Galian Hotel

Готель Galian розташований у Приморському районі Одеси, за адресою: вулиця Дюківська, 6. До зупинки громадського транспорту — близько п’яти хвилин пішки, а дорога до центру міста займає орієнтовно 15–20 хвилин залежно від маршруту та заторів. Пляжі Ланжерон та Отрада розташовані приблизно за п’ять кілометрів. Двомісний номер “Комфорт” на шість ночей коштує 11319 гривень з податками і зборами. Одна ніч обійдеться приблизно у 1887 гривень за номер, або у 943 гривні з людини. Площа номера становить 21 квадратний метр. Гості можуть обрати два односпальні ліжка або одне широке двоспальне. У номері є кондиціонер, телевізор, холодильник, мінібар, звукоізоляція, окрема ванна кімната та безкоштовний Wi-Fi. У готелі також працюють ресторан і бар, є критий басейн, сауна, парова лазня, джакузі та більярд, однак частина цих послуг оплачується окремо. Сніданок коштує 130 гривень з людини. Для двох гостей на шість днів це ще 1560 гривень. Приватна парковка коштує додатково 100 гривень на день і потребує попереднього бронювання.

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Galian Hotel. Фото: скріншот Booking.com

Двомісний номер в Galian Hotel. Фото: скріншот Booking.com

Apartments MaisoNº11

Апартаменти розташовані у Приморському районі, на вулиці Рішельєвській, 11. Громадський транспорт до центру тут фактично не знадобиться: до Дерибасівської можна дійти приблизно за 10 хвилин. Найближчий пляж Ланжерон розташований за 2,4 кілометра. Шість ночей в апартаментах із балконом коштуватимуть 26250 гривень уже з податками та зборами. Це 4375 гривень за ніч на двох, або близько 2188 гривень з людини. Площа помешкання — 27 квадратних метрів. Усередині є двоспальне ліжко, балкон, кондиціонер, телевізор, безкоштовний Wi-Fi та звукоізоляція. Також тут є власна кухня з холодильником, плитою, мікрохвильовкою, чайником і обідньою зоною. У ванній — біде, фен і безкоштовні засоби гігієни.

Apartments MaisoNº11. Фото: скріншот Booking.com

Апартаменти з балконом в Apartments MaisoNº11. Фото: скріншот Booking.com

Квартири подобово в Одесі

Оренда квартири в Одесі може обійтися по-різному — усе залежить від району: житло подалі від центру коштуватиме майже вдвічі дешевше, а за зручне розташування біля Соборної площі доведеться доплатити. Тож вибір залежить від того, що для туриста важливіше — заощадити на житлі чи зупинитися ближче до культурних пам’яток та моря.

Вулиця Європейська в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Квартира-студія

Квартира знаходиться в Пересипському районі Одеси, на вулиці Владислава Бувалкіна, 66. Це селище Котовського, тож до центру доведеться добиратися громадським транспортом орієнтовно 45–60 хвилин, а в години пік — трохи довше. Поруч є зупинка, через яку курсують маршрутки в різні частини міста. Шість ночей у студії коштуватимуть 7800 гривень уже з податками та зборами. Це близько 1300 гривень за ніч на двох. Площа квартири — 22 квадратні метри. Усередині є двоспальне ліжко, кондиціонер, балкон, Wi-Fi, пральна машина та мінікухня з холодильником, плитою, духовкою й необхідним посудом. Ще один плюс — сюди можна приїхати з домашнім улюбленцем.

Квартира-студія. Фото: скріншот Booking.com

Апартаменти з однією спальнею. Фото: скріншот Booking.com

Апартаменти в центрі біля Соборної площі

Цей варіант розташований у Приморському районі, на вулиці Павла Зеленого, 31. До Міського саду та Дерибасівської можна дійти приблизно за 10–15 хвилин, тому громадський транспорт навряд чи знадобиться. Найближчий пляж Ланжерон розташований за 3,7 кілометра. Апартаменти з однією спальнею розраховані на двох гостей. Шість ночей для двох коштуватимуть 16320 гривень уже з податками та зборами. Одна ніч обійдеться у 2720 гривень на двох, або у 1360 гривень з людини. Площа помешкання — 25 квадратних метрів. Тут є окрема спальня, кухня, пральна машина, кондиціонер, телевізор і безкоштовний Wi-Fi. Поруч також можна безплатно залишити автомобіль на громадській парковці.

Апартаменти в центрі біля Соборної площі. Фото: скріншот Booking.com

Апартаменти з однією спальнею біля Соборної площі. Фото: скріншот Booking.com

Хостели Одеси

Якщо головне — зекономити на житлі, хостел стане найдоступнішим варіантом. За шість ночей для двох тут можна заплатити від 4 до понад 6 тисяч гривень. Але доведеться ділити кімнату та ванну з іншими гостями. Різниця в ціні залежить і від розташування: один варіант ближчий до центру, інший — до моря.

Kosher Hostel

Хостел розташований у Приморському районі, на вулиці Ланжеронівській, 21. До Дерибасівської та Оперного театру можна дійти приблизно за 5–10 хвилин. іжко у восьмимісному загальному номері на шість ночей коштує 2040 гривень для одного гостя з податками і зборами. Для двох людей проживання обійдеться у 4080 гривень за шість ночей, або приблизно у 680 гривень за ніч на двох. У номері є кондиціонер, безкоштовний Wi-Fi, власна кухня, посудомийна машина та балкон. Розташований приблизно за 2,9 км від пляжу Ланжерон — це орієнтовно 35–40 хвилин пішки або близько 10 хвилин автомобілем.

Kosher Hostel. Фото: скріншот Booking.com

Ліжко у 8-місному загальному номері в Kosher Hostel. Фото: скріншот Booking.com

Smart Hostel

Розташування хостелу в Приморському районі, на Французькому бульварі, 22. До центру міста громадським транспортом можна доїхати приблизно за 20–30 хвилин, але в години пік дорога може зайняти більше часу. Водночас локація бллижче до пляжу Дельфін — близько 14 хвилин пішки. Ліжко у шестимісному змішаному номері на шість ночей коштує 3300 гривень для одного гостя з податками і зборами. Таким чином, проживання для двох людей обійдеться у 6600 гривень за шість ночей, або приблизно у 1100 гривень за ніч на двох. У номері є кондиціонер та безкоштовний Wi-Fi, постільна білизна входить у вартість. Ванна кімната спільна, для гостей передбачений фен.

Smart Hostel. Фото: скріншот Booking.com

Ліжко у 6-місному загальному номері в Smart Hostel. Фото: скріншот Booking.com

Культурний відпочинок в Одесі

Одеська опера — один із найстаріших і найкрасивіших театрів України, до якого треба завітати хоча б раз у житті. Доторкнутись до вражаючої історичної пам’ятки, а також подивитись виставу тут можуть всі, хто бажає. Наступного тижня можна потрапити на концерт, оперу чи балет.

Одеський національний академічний театр опери та балету. Фото: Новини.LIVE

5 серпня о 17:00 тут прозвучать “Музичні хіти світового кіно”, квитки коштують від 230 гривень.

6 серпня о 17:00 покажуть оперу “Любовний напій” — ціна стартує від 190 гривень.

7 серпня о 17:00 відбудеться балет “Красуня та Чудовисько”, квитки — від 240 гривень.

8 серпня, об 11:00 покажуть дитячий балет “Червона шапочка” за ціною від 160 гривень, а о 16:00 — оперу “Севільський цирульник”, квитки на яку коштують від 260 гривень.

9 серпня, балет “Білосніжка” 9 серпня о 16:00 — квитки також стартують від 260 гривень.

Для двох похід до театру обійдеться щонайменше у 320–520 гривень залежно від обраної події.

Афіша Оперного театру на 3-9 серпня 2026. Фото: скріншот із сайту

Театр музичної комедії

Також після моря та прогулянок Одесою за яскравим вечором, можна зазирнути до театру музкомедії. Тут наступного тижня буде все — від легкої комедії до рок-опери, мюзиклу й класичної оперети.

Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного. Фото: Новини.LIVE

4 серпня о 18:00 покажуть виставу Ladies’ Night, квитки коштують від 250 гривень.

7 серпня о 18:00 на сцені буде рок-опера “Ісус Христос — superstar” — ціна стартує від 200 гривень.

8 серпня, о 17:00 можна побачити мюзикл “У джазі тільки дівчата”, а наступного дня о цій самій годині — оперету “Принцеса цирку”. Квитки на обидві вистави коштують від 200 гривень.

Тож похід до театру для двох обійдеться щонайменше у 400–500 гривень, залежно від обраної постановки.

Афіша музкомедії на 3-9 серпня 2026. Фото: скріншот із сайту

Заклади в Одесі

Без смачної зупинки відпочинок в Одесі важко уявити. Тут можна швидко перекусити, зайти на бургери або влаштувати повноцінний обід у ресторані. Рахуємо, у скільки обійдеться похід до закладу для двох.

Ресторан “Хмари”

У “Хмарах” салати коштують від 197 до 476 гривень, м’ясні страви — від 276 до 789, а рибні — від 337 до 1589 гривень. Кава стартує від 59 гривень, сік — від 69. Наприклад, котлета по-київськи коштує 297 гривень, картопля — 99, салат зі свіжих овочів — 229, а Coca-Cola — 86 гривень. Разом такий обід потягне на 711 гривень з людини, або на 1422 гривні для двох.

Меню ресторану “Хмари”. Фото: oblaka.choiceqr.com

Бургерна “Ржавий краб”

Бургери тут коштують переважно від 375 до 560 гривень, і до більшості вже подають картоплю фрі. За сік доведеться заплатити від 65 гривень, за лимонад — 125, а за Coca-Cola — 95 гривень. Класичний чизбургер із картоплею фрі та лимонадом обійдеться у 500 гривень з людини. На двох це 1000 гривень. Якщо ще взяти десерт на кожного за 280 гривень, загальний чек зросте до 1560 гривень.

Меню в “Ржавий краб”. Фото: rzhaviy-crab.choiceqr.com

“Хінкальня”

Один хінкалі тут коштує 30 гривень. П’ять штук — це 150 гривень, салат із томатами, перцем і бринзою — ще 160, а лимонад — 65 гривень. Такий обід обійдеться приблизно у 375 гривень з людини, або у 750 гривень на двох. Якщо додати один хачапурі по-аджарськи на двох за 230 гривень, загальний чек становитиме близько 980 гривень.

Меню в “Хінкальні”. Фото: hinkalnya.od.ua

Середній чек

Якщо брати середній варіант, то за проживання для двох на шість ночей варто закласти близько 13–16 тисяч гривень. Середній чек за повноцінний прийом їжі у закладах становить приблизно 1100 гривень на двох. Якщо щодня один раз харчуватися в кафе чи ресторані, за сім днів це майже 8 тисяч гривень. Ще близько 4–6 тисяч гривень знадобиться на сніданки, перекуси та інші прийоми їжі. Один похід до театру в середньому обійдеться приблизно у 1 тисячу гривень на двох. Отже, тижневий відпочинок в Одесі у середньому сегменті коштуватиме орієнтовно 26–31 тисячу гривень на двох. Оптимальний орієнтир — близько 28 тисяч гривень за сім днів і шість ночей. Дорога до Одеси, транспорт містом і додаткові розваги до цієї суми не входять.

Пляж в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Зрештою, в 2026 році реально організувати як бюджетну поїздку, так і комфортний тиждень із житлом у центрі та вечерями в ресторанах. Усе залежить від того, на чому ви готові заощадити, а за які враження — доплатити.

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