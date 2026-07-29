У чотирьох містах України 28 липня 2026 року люди мітингували за повернення Федорова на посаду очільника Міноборони

Мітинг на підтримку Михайла Федорова в Одесі 28 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр
У вівторок, 28 липня, у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі відбулися мітинги проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Серед учасників протестів були неповнолітні. Аналогічні акції тривають уже 12-й день поспіль.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Мітинги на підтримку Михайла Федорова 28 липня
У Києві мітингувальники зібралися біля театру Івана Франка. Перед початком акції оголосили хвилину мовчання, аби вшанувати тих, хто віддав життя за Україну або став жертвою російської агресії.
Люди тримали в руках картонки з написами “Це не понти. Федоров — міністр оборони — це позиція”, “Без реформи в обороні зима буде ще тяжчою”, “Наш ультиматим: Федоров — МО”, “Джерело влади — народ, МО — Федоров”, “На війні нема канікул”, “У цій країні вирішує народ” тощо.
Під час мітингу прозвучали гасла “Одна, єдина, соборна Україна”, “Стояли, стоїмо і будемо стояти”.
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Дніпровські мітингувальники почали протест із хвилини мовчання та виконали гімн України. На акцію люди прийшли з картонками з написами “Федорову — посаду МО, ворогам — важку зиму”, “Федоров — міністр оборони! Крапка”, “Федоров має бути міністром оборони” тощо.
Проведенню заходу заважали несприятливі погодні умови та загроза обстрілів. Спочатку почався дощ — учасникам акції довелося ховатися під навісом, а згодом оголосили повітряну тривогу — люди пройшли до укриття.
У Львові мітинг розпочався з виконання гімну України. Серед учасників акції були діти: вони, як і дорослі тримали в руках картонки із закликами щодо повернення Михайла Федорова на посаду очільника Міністерства оборони України. Для маленьких учасників протесту облаштували дитячу зону.
Серед написів на картонках були: “Міняй полонених, а не Федорова”, “Народні депутати, чи є серед вас зрілі? Чому ви не ставили питань? Чому голосували отак?”, “Ми мріємо про країну можливостей. Майбутнє починається тут”, “Федоров + Міноборони = ефективність”.
Люди скандували: “Вирішує народ”, “Одна, єдина, соборна Україна”, “Країна міністрів”, “Стояли, стоїмо і буде стояти”.
В Одесі акція протесту відбулася на вулиці Дерибасівській. На картонках учасники мітингу написали: “Помилки мають наслідки”, “Борітеся — поборете”, “Треба діяти, а не розмовляти”, “Ігнорувати не вийде”, “Ні — корупції на закупівлях. Федорова в МО”.
Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 27 липня акції на підтримку ексміністра оборони України Михайла Федорова відбулися в Києві та Львові. До протестів долучилися десятки людей. Серед учасників мітингів були цивільні, військові та волонтери.
Також Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю Президента України Володимира Зеленського Стюарту Рамзі писав, чому звільнили Федорова. За словами голови держави, останнім часом погіршилася взаємодія між Міноборони та головнокомандувачем ЗСУ. Він наголосив, що розбіжності між керівниками не мають впливати на оборону країни.