Мариновані помідори половинками на зиму: закуска на зиму

Мариновані помідори половинками. Фото: smakuiemo.com.ua

Помідори половинками в ароматній овочевій заправці — одна з найвдаліших домашніх заготовок на зиму. Завдяки петрушці, часнику та двом видам перцю вони набувають насиченого смаку й чудово доповнюють будь-які м’ясні або картопляні страви.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

помідори — 4 кг 200 г;

петрушка — 100 г;

солодкий перець — 500 г;

гострий перець — 150 г (приблизно 3 шт.);

часник — 2 головки;

цукор — 6 ст. л. (по 1 ст. л. на банку);

сіль — 6 ч. л. (по 1 ч. л. на банку);

оцет 9% — 6 ст. л. (по 1 ст. л. на банку);

вода — приблизно 250–270 мл на банку.

Розрахунок інгредієнтів — на 6 літрових банок.

Приготування помідорів. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Помідори помити, обсушити та розрізати навпіл. Петрушку, очищений солодкий і гострий перець, а також часник подрібнити у блендері до бажаної консистенції. У стерилізовані банки викласти по 2,5 столові ложки овочевої заправки. Додати по 1 столовій ложці цукру, 1 чайній ложці солі та 1 столовій ложці оцту, після чого щільно наповнити банки половинками помідорів. Залити овочі окропом, накрити кришками та стерилізувати приблизно 15 хвилин після закипання води. Готові банки герметично закрутити, кілька разів обережно струсити, перевернути догори дном, укутати ковдрою й залишити до повного охолодження. Зберігати консервацію у прохолодному темному місці.

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