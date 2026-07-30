Бюджетні та надійні сімейні авто: шість кращих універсалів з пробігом

Toyota Auris Touring Sports 2015 року. Фото: infocar.ua

Підбір практичного сімейного автомобіля завжди зводиться до балансу між місткістю, комфортом та витратами на сервіс. На вторинному ринку універсали залишаються найкращим вибором завдяки величезному багажнику та витривалій підвісці. Експерт підібрав шість перевірених моделей у трьох цінових категоріях, які не вимагатимуть постійних інвестицій у ремонт.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на канал AutoMess.

Доступний сегмент

У бюджеті від 5000 до 7000 доларів лідирує Skoda Octavia A5. Абсолютним фаворитом є версія з 1,6-літровим мотором MPI (BSE) на 8 клапанів, яка легко долає 400 000 км та чудово працює з ГБО. Ходова частина спереду має McPherson, а ззаду багатоважільну підвіску, що дає відмінну керованість. Об’єм багажника становить 605 л, а вартість обслуговування залишається однією з найнижчих у класі.

Головним конкурентом виступає Renault Megane третього покоління. Більшість машин на ринку оснащені 1,5-літровим дизелем K9K, який споживає всього 3,5–4 л/100 км на трасі. Задня проста балка робить підвіску вічною та копійчаною в ремонті. Автомобіль пропонує салон з м’яким пластиком, картку “вільні руки” та багажне відділення на 524 л.

Середня ліга

У категорії від 7000 до 10 000 доларів перше місце посідає Volkswagen Golf сьомого покоління на платформі MQB. Найпопулярнішим є дизель 1.6 TDI (EA288), який витрачає близько 4 л/100 км поза містом. Версії до 125 к.с. мають із заду простий надійний міст-балку, а салон вирізняється преміальною якістю збірки та кріслами ErgoActive.

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Чудовими альтернативами є корейські Kia Ceed SW та його технічний близнюк Hyundai i30 CW. Дизельний мотор 1.6 CRDi серії U2 з ланцюгом ГРМ виходжує понад 250 000 км без уваги до форсунок. Автомобіль оснащується м’яким 6-ступеневим гідротрансформатором, багатоважільною задньою підвіскою та багажником на 528 л з великими органайзерами під підлогою.

Преміальний комфорт

У бюджеті від 10 000 до 15 000 доларів фаворитом є Skoda Octavia A7. Мотори 1.6 TDI та 2.0 TDI забезпечують витрату пального від 3,5 до 5,5 л/100 км, а збільшена на 10 см колісна база дає величезний простір для пасажирів. Багажник виріс до 610 л, а в топових версіях доступна мультимедіа 9,2 дюйма та муфта повного приводу Haldex 5 генерації.

Замикає рейтинг гібридна Toyota Auris Touring Sports другої генерації. Силова установка 1.8 л (2ZR-FXE) на 136 к.с. та планетарна передача e-CVT працюють понад 500 000 км. Витрата пального у місті становить рекордні 4,2 л/100 км. Підвіска з багатоважільною схемою ззаду та низький центр ваги через батарею забезпечують м’який хід і стабільність.

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