Гейлі Бібер знялася в новій кампанії Miu Miu: що буде в моді восени

Гейлі Бібер. Фото: instagram/haileybieber. Колаж: Новини.LIVE

Нова рекламна кампанія Miu Miu сезону осінь-зима 2026 за участю Гейлі Бібер і китайської моделі Цзюй Сяовень демонструє напрям, у якому бренд працює вже не перший сезон. У центрі уваги — вінтажні силуети, складні фактури, зістарена шкіра, хутро та речі, які не мають мати бездоганно новий вигляд.

Новини.LIVE розповість детальніше про те, що варто взяти на замітку з нової колекції Miu Miu.

Miu Miu показав головні акценти осінньо-зимової колекції 2026

Одним із ключових образів стала біла сукня у стилі baby doll. Легкий бавовняний матеріал, дрібні складки та зав’язки біля горловини відсилають до домашнього одягу середини минулого століття. Саме цей силует дедалі частіше з’являється у колекціях брендів, які працюють із вінтажною естетикою.

Поверх сукні стилісти запропонували коротку шубу зі світлого хутра з темними контрастними вставками. Об’ємний крій, відсутність чіткої форми та поєднання різних фактур нагадують верхній одяг кінця 90-х. У новому сезоні дизайнери дедалі частіше використовують подібні силуети замість приталених моделей.

Нові речі від Miu Miu. Фото: instagram/haileybieber

Для контрасту образ доповнили компактною чорною сумкою у формі bowling bag. Короткі ручки, округлий силует і металеві деталі відсилають до моди початку 2000-х, яка й надалі залишається одним із головних джерел натхнення для дизайнерів.

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Ще один важливий елемент — чорна шкіряна куртка. Вона відрізняється вільною посадкою та характерним матовим блиском. Замість жорстких байкерських моделей Miu Miu пропонує більш розслаблену інтерпретацію класичної шкіряної куртки.

Шкіряна куртка від Miu Miu. Фото: instagram/haileybieber

Окремої уваги заслуговують аксесуари. Велика замшева сумка коричневого кольору має м’яку конструкцію без жорсткого каркаса. Саме такі моделі все частіше з’являються у сезонних колекціях, повертаючи популярність великим повсякденним сумкам.

Фінальним акцентом стали вузькі окуляри з бурштиновою оправою та помаранчевими лінзами. Завдяки кольору вони додають образу характерного настрою епохи Y2K, але водночас не є надто буквальним цитуванням моди того часу.

Нова кампанія Miu Miu вкотре підтверджує головну ідею бренду: сучасний гардероб будується не на бездоганності, а на поєднанні фактур, архівних силуетів і речей із виразною стилістичною історією.

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