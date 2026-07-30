Федоров заявив, що пропонував Зеленському призначити Драпатого главкомом ЗСУ

Михайло Федоров. Фото: t.me/zedigital

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що пропонував президенту призначити Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача ЗСУ. Водночас він зазначив, що у пропозиції була певна конструкція.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його інтерв’ю “Українській правді“.

Що сказав Федоров про ідею призначити Драпатого

За словами Федорова, його пропозиція президенту України Володимиру Зеленському полягала у тому, щоб він поспілкувався з різними військовими і сам ухвалив рішення.

“Моя ключова пропозиція президенту була — зустрітися з різними командирами, з командувачами корпусів, навіть, можливо, деяких бригад, угруповань військ, подивитися на всіх і самостійно прийняти рішення”, — сказав колишній міністр.

Водночас він підтвердив, що пропонував також кандидатуру Михайла Драпатого. Однак у цій пропозиції була певна конструкція, яка полягала у долученні ще низки людей. Також Федоров розповів, що він та Драпатий мають історію співпраці.

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“По Драпатому я пропонував його, але там була певна, скажімо, конструкція, що потрібно ще додатково інтегрувати, які підходи, кого конкретно з людей. Але в цілому це не секрет, що у нас із Драпатим є історія співпраці, і з точки зору цінностей і культури ми з ним дуже близькі”, — резюмував колишній очільник Міноборони.

Як повідомляли Новини.LIVE, в цьому ж інтерв’ю Федоров заявив, що справжні причини його звільнення можуть бути не пов’язані з офіційними заявами, А з реформами у сфері оборонних закупівель. Він зазначив, що перебудова процесів у міністерстві зачепила інтереси впливових груп, через що на нього і команду почався масштабний тиск.

Також ми писали, що Федоров розповів, в чому був конфлікт між Міноборони та Генштабом. За його словами, він йшов на посаду міністра з певною візією війни, але у її реалізації виникла проблема.