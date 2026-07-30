Обстріл України 30 липня – що відомо про атаку РФ на Київ, Вінницю та Дніпро

Сили ППО України. Фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни в ніч проти 30 липня вчергове здійснюють масовану атаку по Україні. Ворог атакував балістикою вже кілька міст, відбувається атака дронів, а попереду є загроза обстрілу крилатими ракетами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ та власного кореспондента.

Що відомо про масовану атаку РФ по Україні в ніч проти 30 липня

Зауважимо, що після першої години ночі ворог розпочав масовану атаку по Україні. Окупанти вже кілька разів вдарили балістикою і продовжують атаку дронами.

Водночас вже незабаром не можна виключати обстріл крилатими ракетами, оскільки росіяни, попередньо, підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 і здійснили пускові маневри.

Київ

Приблизно о 01:08 у Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу, після чого Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуск балістичних ракет в напрямку столиці.

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У період з 01:10 до 01:15 в місті пролунала серія дуже гучних вибухів. Наразі відомо, що в столиці зафіксовано кілька пожеж.

Дніпро та Кривий Ріг

Фактично у той момент, коли ворог запускав ракети по Києву, військові зафіксували також пуски балістики на Дніпро та Кривий Ріг.

В обох містах пролунали вибухи, але офіційної інформації щодо наслідків поки немає. Місцеві пабліки пишуть, що у Кривому Розі ракета влучила по житловому сектору, внаслідок чого люди опинилися під завалами.

Вінниця

Вже о 01:54 стало відомо, що в напрямку Києва знову летить балістика. Проте пізніше військові уточнили, що ракета летіла в напрямку Вінниці.

Низка місцевих каналів писали, що орієнтовно о 01:59 у Вінниці пролунали вибухи. Причому це нібито сталося до того, як у місті оголосили тривогу.

Моніторингові канали припускають, що росіяни могли вдарити ракетами “Циркон”.

Суми

Приблизно о 02:07 потужний вибух було чути у Сумах. Повітряні сили попереджали, що на місто летить швидкісна ціль, тобто — балістика.

Харків

Під ударом о 02:15 опинився також і Харків. Мер Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі написав, що ворожий дрон влучив по промисловій зоні у Новобаварському районі.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:24 карта Повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері 29 липня Президент України Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі є висока ймовірність нового масованого обстрілу. За його словами, РФ готувалася заздалегідь.

Також ми писали, що за словами експерта із комплексної безпеки Руслана Болгова, захиститися від прямого ракетного удару можна лише у спеціально обладнаних укриттях. Він зазначив, що найнадійнішими є бомбосховища та глибокі станції метро.