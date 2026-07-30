Х-101 впала у Польщі — заява Дональда Туска

Дональд Туск. Фото: REUTERS

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія зробить все можливе, аби уникнути відповідальності за падіння ракети на території його країни. Це трапилося у ніч проти 30 липня під час масованої атаки на Україну.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Дональд Туск сказав, спілкуючись з журналістами.

Падіння ракети РФ в Польщі

Перебуваючи на місці падіння ракети в Люблінському воєводстві, Туск заявив, що переважна більшість доказів свідчить, що це була російська крилата ракета Х-101.

Водночас він зазначив, що Росія намагатиметься уникнути відповідальності, згадавши попередні подібні випадки та кампанії дезінформації, розв’язані Кремлем.

Зазначимо, після того, як Румунія звинуватила Росію в порушенні її повітряного простору російськими дронами минулого тижня, в МЗС РФ назвали це “зрежисованими інцидентами” та відхрестилися від них.

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Як писали Новини.LIVE, 30 липня під час нічної атаки на Україну у Польщі впала російська ракета Х-101. Дональд Туск терміново скликав координаційну групу та вирушив на місце події.

За даними Повітряних сил, цієї ночі РФ могла вдарити ракетами “Циркон” по Вінниччині. Під час обстрілу Росія також використовувала балістичні ракети “Іскандер-М”, “Онікс”, крилаті ракети “Калібр” і Х-101.

Водночас доля восьми ракет наразі залишається невідомою. Наразі немає підтверджень про їхні влучання чи спричинені руйнування, тому вони вважаються локаційно втраченими.