Тимур Ткаченко очолив Київську обласну військову адміністрацію Новини 30 Липня, 2026 Оновлено: 30 Липня, 2026 Автор Микола Завтрогляд поділіться FacebookXTelegramWhatsApp Тимур Ткаченка очолив Київську обласну військову адміністрацію. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Як повідомляє Новини.LIVE, документ з’явився на сайті Офісу президента. Новина доповнюється… Читайте також: поділіться FacebookXTelegramWhatsApp Останні новини Новини Один з найбільших аеропортів Європи скасує сотні рейсів: що сталося Микола Завтрогляд - 30 Липня, 2026 Новини Х-101 впала у Польщі — заява Дональда Туска Микола Завтрогляд - 30 Липня, 2026 Новини Темний бік дизеля: проблеми двигунів авто, про які мовчать Микола Завтрогляд - 30 Липня, 2026 Новини Ризики для метеозалежних: прогноз магнітних бур на 30 липня Микола Завтрогляд - 30 Липня, 2026 Ще новини Новини Один з найбільших аеропортів Європи скасує сотні рейсів: що сталося Микола Завтрогляд - 30 Липня, 2026 Новини Х-101 впала у Польщі — заява Дональда Туска Микола Завтрогляд - 30 Липня, 2026 Новини Темний бік дизеля: проблеми двигунів авто, про які мовчать Микола Завтрогляд - 30 Липня, 2026 Новини Ризики для метеозалежних: прогноз магнітних бур на 30 липня Микола Завтрогляд - 30 Липня, 2026