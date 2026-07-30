Тимур Ткаченко очолив Київську обласну військову адміністрацію

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Автор Микола Завтрогляд

Тимур Ткаченка очолив Київську обласну військову адміністрацію. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Як повідомляє Новини.LIVE, документ з’явився на сайті Офісу президента.

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