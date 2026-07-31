Погода у Львові 1 серпня: прогнозують сильну спеку до +37°

Львів’яни охолоджуються. Фото: Reuters

У Львові та Львівській області 1 серпня очікується малохмарна та суха погода. Синоптики прогнозують сильну спеку, вдень температура повітря підніметься до +39°.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Погода у Львівській області 1 серпня

У суботу, 1 серпня, на Львівщині буде переважно малохмарно та без опадів. У гірських районах області вночі та вранці можливий слабкий туман.

Вітер очікується південно-східний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +17°…+22°, а у горах буде прохолодніше — +12°…+15°. Вдень у регіоні прогнозують сильну спеку — стовпчики термометрів покажуть до +35°…+39°.

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У Львові нічна температура буде в межах +17…+19°. Вдень у місті очікується сильна спека — повітря прогріється до +35…+37°.

Мешканцям та гостям міста рекомендують у спекотні години уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями та дотримуватися питного режиму.

Новини Львова

Новини.LIVE інформували, що у Львові шестирічного хлопчика, який отримав травми під час ракетної атаки 30 липня, виписали з лікарні Святого Миколая. Водночас семеро інших постраждалих досі перебувають під наглядом медиків.

Новини.LIVE писали, що за словами Андрія Садового, російська атака спричинила значні пошкодження житлових будинків у Львові. Мер міста зазначив, що внаслідок удару ракета зруйнувала частину поверхів одного будинку, а в іншому — бойова частина залишилася всередині споруди.