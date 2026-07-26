Зеленський полетить у США з візитом — з ким зустрінеться

Володимир Зеленський. Фото: TERESA SUAREZ/Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський 28 липня з візитом прибуде у США. У нього запланована не лише зустріч з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ABC News.

Деталі візиту Зеленського в США

Як відомо, 28 липня Зеленський має зустрітися з Трампом у Білому дому. Однак ЗМІ повідомляють, що український президент приїде до Вашингтона, аби попрощатися з американським сенатором Ліндсі Гремом.

За даними ABC News, глава держави підтримував близькі стосунки із сенаторем-республіканцем. Ліндісі Грем був в Україні з візитом всього за кілька днів до своєї смерті.

Що відомо про смерть Ліндсі Грема

Як писали Новини.LIVE, в офісі Ліндсі Грема повідомили, що сенатор помер увечері 10 липня. Причиною стала раптова короткочасна хвороба.

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За день до цього сенатор відвідав Київ та зустрівся з українським керівництвом. Сторони обговорили посилення санкційного тиску на Росію та виконання домовленостей щодо систем Patriot.

Дональд Трамп розмовляв з Гремом за кілька хвилин до його смерті. Під час цієї розмови він скаржився на втому.

Водночас Володимир Зеленський розповів, що сенатор США десять разів відвідував Україну з початку повномасштабної війни. Грем був справжнім захисником свободи та цінностей, які роблять світ безпечнішим.