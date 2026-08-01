Курс долара в серпні може рухатися не за сценарієм: чого чекати на валютному ринку

Купюри долара, вивіска обмінного пункту. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Український валютний ринок постійно коливається, реагуючи на геополітичні зрушення. Протягом липня 2026 року наші громадяни спостерігали стрибок долара з 44,47 грн/дол. до 44,92 грн/дол. Виникає питання, чи подорожчають американські купюри найближчим часом і до яких потенційних змін готуватися в серпні.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара в серпні

На понеділок, 3 серпня, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 44,63 грн/дол. Із середи, 29 липня, відбудеться падіння показників на 29 копійок. Низхідний тренд частково пояснюється співвідношенням у головній валютній парі — наприкінці липня євро зміцніло до 1,15 дол.

Однак зниження курсу в Україні не буде тривалим, враховуючи проблеми, спровоковані повномасштабною війною. Росія продовжує наносити удари по портовій інфраструктурі, чим уже суттєво скоротила експорт і надходження валютної виручки.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

“Ми не прогнозували, що нам розбомблять порти, не прогнозували, що припиниться експорт. Через це долар подорожчав, але важко сказати, наскільки довго все триватиме. Я вважаю, якщо Національний банк буде використовувати свої важелі, то вже з осені”, — зазначив експерт.

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Для пересічних українців, які кілька разів на місяць купують долари в обмінних пунктах, нічого не зміниться — вони не відчують дефіциту валюти. Регулятор буде контролювати ситуацію протягом серпня, якщо не виникне проблем на фронті. Прогнозовані межі офіційного курсу гривні до долара — 44,50-44,97 грн/дол.

Який термін служби у купюр долара

Раніше ми розповідали, скільки в середньому служать доларові банкноти різних номіналів. Згідно з інформацією на сайті Федеральної резервної системи США, найдовший термін експлуатації мають купюри по 100 доларів — близько 24 роки. Інші номінали служать менше, а саме:

1 долар — 7,2 років;

5 доларів — 5,8 років;

10 доларів — 5,7 років;

20 доларів — 11,1 років;

50 доларів — 14,9 років.

Непридатні до використання гроші утилізують у банківських установах. Водночас матеріал, що залишається після переробки, не викидають а застосовують у виробництві картону, покрівельних матеріалів, різних сумішей і палива для електростанцій.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям варто позбутися деяких купюр гривні. Національний банк вивів з обігу номінали 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року випуску. Вони втратили статус платіжного засобу, отже не можуть перебувати в експлуатації.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть продати старі купоно-карбованці. Колекціонери купують колишні гроші за тисячі гривень на онлайн-аукціонах. Вартість деяких лотів може перевищувати 100 000 грн, однак попит на таку паперову продукцію невеликий.