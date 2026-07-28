Виплати Карітас на зиму: де і кому з пенсіонерів та людей інвалідністю доступна допомога

Чоловік та жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

28 липня 2026 року в одному з міст відкрилась реєстрація у проєкті, що реалізується представництвом благодійного фонду “Карітас України” та передбачає надання грошової допомоги на тверде пічне побутове паливо на новий опалювальний сезон 2026-2027. Претендувати на виплати зможуть громадяни, які залишили свої домівки через війну та належать до соціально вразливих категорій.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

Де і кому доступна грошова допомога від Карітас

Як зазначається, влітку місцевий осередок “Карітас України” зосередив свою роботу у Полтавській області.

Зокрема, можливість отримати фінансову допомогу для купівлі твердого палива чи на оплату комунальних послуг під час майбутньої зими доступна для домогосподарств в сільській місцевості Миргородської територіальної громади.

“Карітас Полтава у рамках проєкту “Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні” розпочинає реєстрацію грошової допомоги на комунальні послуги та тверде паливо, на зимовий період 2026/27 років”, — йдеться у повідомленні.

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Допомога надається для домогосподарств з числа внутрішніх переселенців, якщо мають хоча б під один з критеріїв вразливості. У списку:

Особи з інвалідністю (І-ІІ групи, інвалідність з дитинства); Громадяни похилого віку (60+); Самотні матір/батько чи опікун неповнолітніх дітей; Вагітні жінки чи годуючі матері з дітьми віком до трьох років; Матері/батьки прийомних неповнолітніх дітей; Люди з важкими хворобами (які обмежують фізичні/психічні можливості та потребують високовартісного лікування); Багатодітні родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми.

Як і де можна подати заявки на виплати

Громадяни, які підпадають під вищеописані критерії проєкту представництва благодійного фонду “Карітас України”, можуть звернутися за оформленням грошової допомоги на зиму 28 липня 2026 року за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя 141/1 (міський будинок культури).

Для реєстрації заявники мають заздалегідь підготувати такий пакет документів:

паспорт (оригінал);

ідентифікаційний код (оригінал);

довідка внутрішнього переселенця;

банківський рахунок ІBAN;

документи, що підтвердять критерій вразливості;

довідка про доходи з податкової служби/ довідки ОК-5 та ОК-7;

довідка про пічне опалення/комунальніпослуги.

Водночас існує два обмеження за проєктом:

домогосподарства отримували аналогічну допомогу у 2026 році.

ВПО, не отримали реєстрацію у 2026 році;

дохід не перевищує 8422 грн на кожного в родині.

Деталі можна учотнити за номером 3 8 050 888 70 29.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ЮНІСЕФ розпочало підготовку до зими та представило план дій з надання підтримки на 2026–2027 роки. В організації зазначили, що мають намір надати мільйонам громадян фінпідтримку, допомогу з опаленням. Найбільший акцент зроблять на прифронтових територіях та на допомозі родинам з дітьми.

Також Новини.LIVE писали, що влітку у Запоріжжі та Харкові відбувається реєстрація на фіндопомогу за проєктом IMPACT від гуманітарного фонду UHF). Претендувати на виплати зможуть громадяни, які залишили власні домівки через війну. Зокрема, подавати заявки можуть, якщо були евакуйовані за останні 45 днів до цих двох міст.