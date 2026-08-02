Атака дронів на Харків: постраждав рятувальник ДСНС

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Харківщини

Уночі російські війська атакували Харків та область ударними безпілотниками. Внаслідок ударів постраждали п’ятеро людей, серед них двоє дітей. Під час ліквідації наслідків атаки травмувався також рятувальник ДСНС. Його госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Харківщини.

Атака дронів

У Харкові під удар потрапив Індустріальний район. Один із безпілотників влучив на територію цивільного підприємства. Через атаку спалахнула складська будівля та дерев’яні піддони. Загальна площа пожежі сягнула 1300 квадратних метрів.

Ще один удар зафіксували в селі Логачівка Харківського району. Там пошкоджені приватні будинки, складські та господарські споруди. Загалом через влучання виникли два осередки пожежі.

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС Харківщини

Постраждав рятувальник

Під час роботи на місці атаки постраждав співробітник ДСНС. Рятувальника госпіталізували до медичного закладу. Речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко повідомив ЗМІ, що чоловік перебуває у стані середньої тяжкості.

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Пожежник ліквідовує наслідки. Фото: ДСНС Харківщини

Що відомо про постраждалих

За попередніми даними, загалом внаслідок нічної атаки постраждали п’ятеро людей. Серед них — двоє дітей. Наразі рятувальники продовжують працювати на місцях ударів та ліквідовувати наслідки російської атаки.

Рятувальники гасять пожуже. Фото: ДСНС Харківщини

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові внаслідок російської атаки 1 серпня спалахнула масштабна пожежа на складах видавництва “Ранок”. Вогонь охопив логістичний центр, де зберігалися підручники, художня література та книжки інших українських видавництв.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують створити трирівневу систему захисту від російських безпілотників. Вона поєднає технології, які вже використовують на фронті, з автоматизованими засобами ураження повітряних цілей. Водночас точну вартість реалізації такого проєкту поки що оцінити неможливо.