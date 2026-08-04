Кабмін призначив Миколу Швидкого заступником міністра оборони України

Міністр оборони України Євгеній Хмара. Фото: Facebook СБУ

Кабінет міністрів України призначив Миколу Швидкого заступником міністра оборони. На новій посаді він відповідатиме за посилення взаємодії міністерства з Генеральним штабом та головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим.

Одним із ключових завдань нового заступника стане більш оперативна координація між військовим командуванням та оборонним відомством, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

На чому зосередиться новий заступник

У Міністерстві оборони розраховують, що це призначення дозволить швидше враховувати реальні потреби підрозділів, які виконують бойові завдання. Для цього планується розширити постійну роботу представників відомства безпосередньо в бригадах і підрозділах, зокрема в районах лінії бойового зіткнення. Такий підхід має пришвидшити отримання інформації про ситуацію на фронті та запити військовослужбовців.

Очікується, що завдяки новій системі взаємодії рішення Міністерства оборони швидше доходитимуть до підрозділів, а потреби військових — оперативніше надходитимуть до центрального апарату відомства. Це має підвищити ефективність координації між усіма рівнями військового управління.

“Ключове завдання Миколи Швидкого — забезпечити постійну й ефективну координацію між Міністерством оборони, Генеральним штабом та головнокомандувачем Збройних сил України. Рішення мають максимально відповідати реальній ситуації на фронті та потребам бойових підрозділів”, — зазначив державний секретар Міністерства оборони Євгеній Хмара.

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