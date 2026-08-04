Реконструкція Журавлівського гідропарку: як виглядає оновлена зона відпочинку

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Автор Микола Завтрогляд

Нова зона відпочинку у Журавлівському гідропарку. Фото: Новини.LIVE

Харків продовжує змінюватися та розвиватися попри будь-які загрози. Журавлівський гідропарк наразі завершує масштабні оновлення пляжної зони. Це стало можливим після його повернення до муніципальної власності.

Як змінився півострів після передачу у власність міста та все про подальші плани реконструкції, дізналася спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

Перші зміни: альтанки та безплатний вхід

Раніше на острові діяв платний вхід, а сама територія роками перебувала в оренді приватної структури. Тепер простір розвивають як безплатну рекреаційну зону.

Реконструкція Журавлівського гідропарку: як виглядає оновлена зона відпочинку - фото 1
Благоустрій прибрежної зони у Журавлівському гідропарку. Фото: Новини.LIVE

Перші етапи реконструкції почалися ще в травні цього року. Тоді почали з завезення та утрамбування понад 100 вантажівок піску — задля укріплення пляжу після його вимивання.

Реконструкція Журавлівського гідропарку: як виглядає оновлена зона відпочинку - фото 2
Пляжна зона у Журавлівському гідропарку. Фото: Новини.LIVE

Ми вже оновили всі альтанки та готові приймати гостей. Наразі вони поки що працюють в режимі живої черги, але ми хочемо це впорядкувати та мати змогу надавати в оренду“, — розповів речник Спеціалізованого комунального підприємства “Зеленбуд” Андрій Кравченко.

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Реконструкція Журавлівського гідропарку: як виглядає оновлена зона відпочинку - фото 3
Нова рятувальна вежа у Журавлівському гідропарку. Фото: Новини.LIVE

Облаштування дитячої зони

Зараз тут облаштовують сучасні зони для відпочинку, дитячі та спортивні майданчики. Біля пляжу вже майже завершили монтаж ігрової локації з великим лабіринтом.

Реконструкція Журавлівського гідропарку: як виглядає оновлена зона відпочинку - фото 4
Дитячий майданчик у Журавлівському гідропарку. Фото: Новини.LIVE

Поки діти будуть гратися на великому майданчику, тут поруч можна буде трішки відпочити батькам. Зараз у нас бетонують лавиці для того, щоб вони тут міцно трималися. Далі плануємо робити озеленення цієї території та створювати окремі локації для відпочинку, прогулянок. Ця локація буде інтегрована в загальну місцину для відпочинку, поєднану з бором біля вулиці Нескорених. Той бік соснового бору буде відновлено, і це буде єдина рекреаційна зона“, — зазначив Кравченко.

Як далі буде змінюватися зона відпочинку

Окрім облаштування пляжної зони, тут почали встановлювати нові роздягальні та зручні шезлонги, аби цей простір став максимально комфортним для харків’ян.

Реконструкція Журавлівського гідропарку: як виглядає оновлена зона відпочинку - фото 5
Зручні шезлонги у Журавлівському гідропарку. Фото: Новини.LIVE

Місто і надалі планує розширювати зони відпочинку, а також облаштувати укриття для відвідувачів, нові пляжі та оглядові майданчики. Проєкт оновлення тут триватиме ще декілька років, але вже є суттєві зміни. Поки надворі вирує сильна спека, харків’яни вже приходять сюди проводити активне літнє дозвілля.

Реконструкція Журавлівського гідропарку: як виглядає оновлена зона відпочинку - фото 6
Харків’яни відпочивають у гідропарку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ще у лютому Новини.LIVE розповідали, що Харківська міська рада повідомила, що в рамках реконструкції на території Журавлівського гідропарку планують провести доброустрій. Також проведуть роботи з розчищення річища річки Харків і реконструюють гребний канал. Будуть облаштовані й місця для занять водними видами спорту.

Також раніше Новини.LIVE повідомляли з посиланням на начальника управління запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Сергія Колосовського, що у Харкові цього літа можна буде відвідувати п’ять пляжів. Також облаштували ще 5 місць для купання у Безлюдівській громаді, а в Пісочинській та Зміївських громадах — по одному.

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