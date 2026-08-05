Пенсія за зарплати у 30 000 грн: яку суму гарантують на заслуженому відпочинку

Люди похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Для громадян, які збираються вийти на “заслужений відпочинок”, розмір майбутньої виплати будуть розраховувати на основі спеціальної формули, де ключова роль відведена офіційному доходу за всю трудову діяльність. Відомо, якою буде сума пенсії із середньою заробітною платою у 30 000 грн.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

Розмір пенсії із зарплатою 30 000 в Україні

Згідно з нормами пенсійного законодавства, розмір пенсії прямо залежить від загального обсягу страхового стажу та рівня офіційного доходу за всю кар’єру.

Через це для кожного громадянина важливо мати достатній розмір доходу та страхового стажу. Кінцева сума виплат буде індивідуальною, адже Пенсійний фонд застосовує для здійснення розрахунку наступну формулу:

Пенсія = ЗП × КЗ × КС, де:

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ЗП — середня заробітна плата за останні три роки перед виходом на пенсію (станом на зараз — близько 17 500 грн);

КЗ — індивідуальний коефіцієнт зарплатні;

КС — коефіцієнт страхового стажу.

Зокрема, громадянин із зарплатою 30 000 грн зможе претендувати на пенсію за загальними правилами за наявності повного стажу.

Основні вимоги до стажу у 2026 році:

У 60 років — необхідно мати не менше 33 років стажу; У 63 роки — потрібно від 23 до 33 років стажу; У 65 років — достатньо мати від 15 до 23 років стажу.

Зокрема, якщо у людини є 35 років страхового стажу та середній дохід за всю кар’єру наявний у вищевказаному розмірі, то зможе розраховувати на пенсію у сумі 11 500 грн.

Підрахунок розміру пенсії. Джерело: cost.ua/pension

Однак кінцевий розмір у разі оформлення пенсії за віком може змінитися, якщо буде право на різноманітні надбавки та доплати.

Які держава надає мінімальні гарантії для пенсії

Також Пенсійний фонд у 2026 році гарантує дотримання мінімального розміру пенсійних виплат залежно від віку та стажу. Якщо громадянин оттримує суму виплати, що не перевищує визначеного порогу, то держава йому має надати різницю. А саме:

4 213 грн — для осіб від 80 років зі стажем у щонайменше 20 років (для жінок), 25 років (для чоловіків);

4 050 грн — для пенсіонерів 70–80 років зі стажем мінімально у 30 років (для жінок) чи 35 років (для чоловіків);

3 725 грн — для осіб до 70 років з аналогічним стажем 30/35 років.

Донарахування до гарантованих мінімумів мають відбуватися щомісяця і будуть частиною базової пенсії, а не тимчасовими надбавками.

Якщо у громадянина, якому більш ніж 70 років, стаж менший за 35 років (для чоловіків) або 30 років (для жінок), компенсації розрахують пропорційно до страхового стажу, грунтуючись на основі у 4 050 грн. У тих, у кого вік понад 80 років і стаж щонайменше 20/25 років, мінімальний розмір також не зможе бути нижчим за 4 213 грн, а для осіб 75–80 років — від 4 050 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, які правила призначення пенсії для держслужбовців у 2026 році. Якщо у разі виходу на пенсію за віком частка виплат для громадян не перевищує 30% доходу, то для держслужбовців вона може бути удвічі вищою. Як пояснюють у Пенсійному фонді, пенсію призначають у розмірі 60% суми їхньої заробітної плати.

Ще Новини.LIVE писали, що у серпні передбачаються до пенсій різноманітні доплати, надбавки і підвищення. Зокрема, Пенсійний фонд може нарахувати громадянам від 150 грн до 3 100 грн. Зокрема, очікується, що найбільші суми нададуть у вигляді разових виплат, присвячених Дню Незалежності України.