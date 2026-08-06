Росія атакувала судно MERA QUEEN: загинув український моряк

Палаюче судно. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Росія продовжує атакувати цивільні судна, які працюють в українських портах і прямують морським коридором. Увечері 5 серпня під удар потрапив суховантаж із українською пшеницею. Загинув український моряк, ще троє людей дістали поранення. Судно зазнало серйозних пошкоджень, на борту спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Повідомлення про атаку на судно. Фото: скриншот із Facebook

Атака на судно

Під час чергової російської атаки було уражене цивільне судно MERA QUEEN під прапором Гвінеї-Бісау. Суховантаж перевозив українську пшеницю та прямував Українським морським коридором. Унаслідок удару загинув член екіпажу — громадянин України. Ще троє людей постраждали. На судні пошкоджено корпус і виникла пожежа. Екіпаж евакуювали на берег, постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Наслідки атаки

Станом на 06:00 6 серпня судно пришвартували до причалу. Фахівці проводять роботи з ліквідації наслідків атаки та стабілізації технічного стану суховантажу.

“Такі удари вкотре демонструють системність та цинізм російського терору, а також створення агресором загрози як життю цивільних людей, так і світовій продовольчій безпеці в цілому”, — зазначив Олег Кіпер.

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Що відомо про атаку

Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 19:41. Уже за хвилину Повітряні сили попередили про реактивний безпілотник, який рухався курсом на Одесу. Відбій повітряної тривоги оголосили о 20:08.

Як повідомляли Новини.LIVE, вчора, 5 серпня, російські війська атакували Одещину ударними безпілотниками. Унаслідок удару загинула одна людина, ще восьмеро отримали травми. Семеро постраждалих доправили до лікарні. Також на території одного з підприємств спалахнули пожежі.

Також Новини.LIVE писали, що вранці 4 липня російські війська завдали ракетного удару по передмістю Одеси. Влучання сталося біля людного місця неподалік ринку. Через атаку пошкоджена цивільна інфраструктура, а троє людей отримали поранення. На місці працюють екстрені служби.