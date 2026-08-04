Трамп закликав нафтові компанії США знизити ціни на бензин

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп розкритикував американські нафтові компанії ExxonMobil і Chevron, заявивши, що вони отримують надприбутки на тлі воєнної кризи в Ірані та Ормузькій протоці. Він закликав корпорації знизити ціни на бензин і повернути частину зароблених коштів американцям.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

Трамп закликав нафтові компанії знизити ціни

За інформацією агентства, у другому кварталі 2026 року ExxonMobil і Chevron сукупно отримали 29 млрд доларів прибутку — близько 318 млн доларів щодня. Це більш ніж утричі перевищує показники за аналогічний період минулого року.

Зростання прибутків пов’язують із підвищенням світових цін на нафту через кризу в Ормузькій протоці, а також зі збільшенням прибутковості нафтопереробних заводів, які виробляють бензин, дизельне та авіаційне пальне.

Виступаючи перед журналістами у Білому домі, Трамп заявив, що така ситуація його не влаштовує.

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“Завдяки дефіциту вони заробляють занадто багато грошей. Мені це не подобається. Мені, мабуть, не слід про це говорити, адже я — найбільший прихильник вільного підприємництва. Але я скажу це голосно й чітко: я цим незадоволений”, — наголосив президент США.

Чому Трамп виступив із критикою

Наразі середня ціна бензину у США перевищує 4 долари за галон, що приблизно на 30% більше, ніж на початку другої президентської каденції Трампа. Зростання вартості пального залишається однією з головних економічних проблем для американських споживачів і впливає на рейтинги президента напередодні проміжних виборів.

Водночас самі нафтові компанії заперечують звинувачення у спекулятивному завищенні цін. Вони стверджують, що не мають достатньої частки ринку, щоб одноосібно визначати вартість пального.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон очікує на швидкий початок нового раунду переговорів з Іраном. За його словами, Сполучені Штати розраховують досягти домовленостей, які передбачатимуть повне відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та врегулювання іранської ядерної програми.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що посол США при НАТО Метью Вітакер заявив: до зими не варто очікувати укладення угоди між Вашингтоном і Києвом щодо спільного виробництва ракет для систем Patriot. За його словами, реалізація такого проєкту потребує більше часу, хоча співпраця у сфері оборонної промисловості між країнами триває.