Галущенко заявив, що ситуація на ЗАЕС стає дедалі небезпечнішою

Галущенко: Війна підриває міжнародне право та створює значну загрозу для ядерної безпеки

Ситуація на Запорізькій АЕС стає дедалі небезпечнішою через часті перебої в зовнішньому електропостачанні. Про це міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, виступаючи на засіданні Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Ситуація стає ще небезпечнішою через часті перебої в зовнішньому електропостачанні. З моменту окупації Запорізька АЕС була майже кожного місяця відключена від основних ліній електропередач через російські атаки. Цього тижня станція вже вдруге опинилася на межі повного знеструмлення», – сказав міністр.

Галущенко наголосив, що під загрозою ядерної та радіаційної небезпеки перебуває не лише Україна, а й увесь європейський регіон.

«Вже понад десятиліття Росія завдає масштабних руйнувань Україні – від незаконної анексії Криму та окупації Східної України до окупації Запорізької АЕС. Ми й надалі спостерігаємо тяжкі наслідки проросійської військової агресії проти України. Ця війна підриває міжнародне право та створює значну загрозу для ядерної безпеки. Неприпустимо, що під загрозою опинилася не лише Україна, а й увесь європейський регіон», – йдеться у заяві.

Міністр додав, що наразі під загрозою перебувають атомні станції, що розташовані і працюють на підконтрольній Україні території. Зокрема, російські ракетні та дронові атаки на енергетичну інфраструктуру України продовжують створювати ризики для безпечної роботи наших ядерних об’єктів.

Нагадаємо, Росія дозволяє експертам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) працювати на окупованій Запорізькій АЕС, допоки вважає це доцільним. Доступ до станції можуть обмежити. Про це повідомляється з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ РФ.

Раніше МАГАТЕ ухвалила резолюцію під час генеральної конференції та вимагає від Росії негайно покинути територію Запорізької атомної станції та деокупувати її.

Також стало відомо, що через російські обстріли пошкоджено одну з двох ліній електропостачання ЗАЕС. Існує ризик втрати зовнішнього живлення для охолодження реакторів у разі пошкодження другої лінії.

Раніше представники МАГАТЕ обговорили із окупантами, які контролюють ЗАЕС, новий аварійний план, який має набути чинності до кінця вересня.

До слова, МАГАТЕ рекомендує не перезапускати реактори Запорізької АЕС, поки триває війна. Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною.