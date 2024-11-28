Офіс президента пояснив, чим важливий візит Умєрова до Сеула

Подоляк: Південна Корея буде зацікавлена в тому, щоб в Україні ті чи інші зразки зброї використовувались

Візит Рустема Умєрова до Сеула має стратегічне значення для обох країн, адже він сприяє поглибленню співпраці між Україною та Південною Кореєю. Про це у коментарі «РБК-Україна» розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

На думку Михайла Подоляка, Південна Корея дедалі більше усвідомлює зростання загрози ескалації на Корейському півострові. Це пов’язано з тим, що участь військових КНДР у війні проти України дає Пхеньяну можливість удосконалити армійську підготовку та здобути бойовий досвід.

Радник вважає, що участь північнокорейських військ у бойових діях може стати поштовхом до реформування їхньої системи навчання, а також підвищити рівень кваліфікації офіцерів.

«Вони (війська КНДР, – «Главком») будуть на ротаційній основі брати участь безпосередньо в бойових діях, вони відтренують там своїх офіцерів, це буде інша північнокорейська армія з точки зору досвіду і з точки зору правильності побудови тренувань», – сказав Подоляк.

Такі дії, за словами Подоляка, дії КНДР стимулюють Південну Корею до активнішої співпраці з Україною. Ймовірно, це включатиме створення консультативних органів і обмін досвідом. Крім того, Південна Корея може бути зацікавлена у використанні українськими військовими зразків їхньої зброї для отримання практичного досвіду її застосування в умовах війни.

«Південна Корея буде зацікавлена в тому, щоб в Україні ті чи інші зразки зброї використовувались. Чому? Тому що вони зможуть отримати відповідний досвід використання безпосередньо у війні зброї. Тому тут головне, що комунікація на зовсім іншому рівні», – додав Подоляк.

Нагадаємо, українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим сьогодні прибула до Південної Кореї.

Згодом стало відомо, що міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі у Сеулі з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем поділився даними української розвідки про військову співпрацю між Росією і КНДР, сторони також обговорили спільну відповідь на нові безпекові загрози.