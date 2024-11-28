Умєров розповів президенту Південної Кореї про співпрацю Росії та КНДР

Міністр оборони України Рустем Умеров (ліворуч) прибуває до будівлі Міноборони в Сеулі 27 листопада 2024 року для переговорів зі своїм колегою Південної Кореї Кім Йон Хюном

Під час переговорів Юн підкреслив готовність Південної Кореї взаємодіяти з Україною та тісно координувати свої дії зі США

Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі у Сеулі з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем поділився даними української розвідки про військову співпрацю між Росією і КНДР, сторони також обговорили спільну відповідь на нові безпекові загрози. Про це повідомляє Yonhap.

Під час переговорів Юн підкреслив готовність Південної Кореї взаємодіяти з Україною та тісно координувати свої дії зі Сполученими Штатами Америки в питаннях реагування на загрози, які створює посилення військової співпраці між Москвою і Пхеньяном.

Україна і РК погодилися продовжувати обмін інформацією щодо розгортання військ КНДР у Росії і того, що Москва передає Пхеньяну взамін на його військову допомогу у війні.

Крім того, українська делегація провела окремі переговори з радником корейського президента з питань нацбезпеки Шин Вон Шиком і міністром оборони Кім Йон Хьоном, із якими також поділилася розвідданими про північнокорейські війська в Росії та висловила сподівання на поглиблення майбутньої співпраці з Південною Кореєю.

Очікувалося, що український міністр звертатиметься до корейського керівництва з проханням про військову допомогу, однак невідомо, чи це питання обговорювалося.

Президент Південної Кореї раніше заявляв, що Сеул прийматиме рішення про передачу Україні зброї залежно від масштабів військової співпраці між Пхеньяном і Москвою.

Нагадаємо, українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим прибула до Південної Кореї.

Раніше президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що не виключає можливості надання зброї Україні. Таку заяву політик зробив на фоні того, що Північна Корея розгорнула свої війська в Росії.

Президент заявив, що в країні існує політика, згідно з якою вони не надають зброї тим країнам, які перебувають у війні. Проте через активізацію КНДР ситуація може змінитися на підтримку України. Якщо Південна Корея ухвалить рішення про постачання зброї Україні, то спочатку нададуть оборонну зброю. Юн Сок Йоль зазначив, що його офіс уважно стежитиме за ситуацією, пов’язаною з діяльністю північнокорейських солдатів, і у разі надання допомоги акцент зроблять на оборонних озброєннях.

Також повідомлялося, що Південна Корея розглядає «всі можливі сценарії» підтримки України на тлі присутності військ КНДР у Росії.