МЗС відреагувало на рішення Трампа призначити спецпредставника по Україні

У МЗС відреагували на рішення Трампа призначити спецпредставника по Україні

Георгій Тихий: Келлог – не нова людина для України

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна позитивно оцінює рішення обраного президента США Дональда Трампа номінувати Кіта Келлога на посаду спецпредставника. Про це повідомляє «РБК-Україна».

«Щодо генерала Келлога, ми вітаємо його номінування на цю важливу місію», – зазначив Тихий.

Речник додав, що Келлог – не «нова людина для України. Українське посольство у США підтримувало з ним тісний контакт, у тому числі у рамках експертної дипломатії. З генералом триває хороший діалог».

Також із Келлогом неодноразово зустрічалися українські делегації. Зокрема, він був серед спеціальних гостей на виступі президента України Володимира Зеленського в Інституті Рейгана під час липневого візиту голови держави до США.

«Звичайно, ми чекаємо на роботу з ним, ще більш активну. Чекаємо на взаємодію з ним у новій ролі. Будемо співпрацювати, будемо з ним налагоджувати контакт», – сказав речник МЗС.

Нагадаємо, Обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келлога помічником президента і спеціальним посланником з питань України та РФ. Натомість речниця перехідної адміністрації Керолайн Лівітт відмовилася коментувати можливий вибір Келлога. Вона заявила, що кадрові рішення «і далі оголошуватимуться, коли вони будуть ухвалені».

Згодом Кіт Келлог, якого новообраний президент США Дональд Трамп номінував на пост спецпредставника США по Україні, заявив, що готовий забезпечити «мир через силу».

До слова, команда новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа наполягатиме на тимчасовому припиненні вогню у разі можливих переговорів між Росією та Україною.