Зеленський нагадав правило, яке мають виконувати українці під час повітряної тривоги

Зеленський переконаний, шо Путін програє, коли залишається наодинці. І він повинен програти зараз

Зеленський: Путін зараз робить те, що й завжди: залякує, розколює, намагається окремо кожного зламати чи похитнути; він більше нічого не вміє

В Україні тривають відновлювальні роботи після російського удару. Про це у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський і закликав українців йти в укриття під час повітряної тривоги, не ігнорувати небезпеку. За словами президента, це правило, яке не залежить від тих чи інших заяв із Росії.

«Понад 90 ракет, майже 100 ударних дронів. Ціль – енергетика, звичайні цивільні об’єкти. Багато було збиттів, непогана робота нашої РЕБ, але, на жаль, були і влучання», – сказав президент.

За словами Зеленського Росія також застосовувала по Україні «калібри» з касетними бойовими частинами, і це особливо небезпечна російська зброя проти цивільних, яка значно ускладнила роботу наших рятувальників і наших ремонтних бригад.

«Але попри всі ризики увесь день наші люди працюють і поступово повертають електрику там, де були відключення. Я вдячний усім, хто на роботі від ранку і продовжить цілодобово, щоб відновити людям елементарну нормальність життя», – додав очільник держави.

Президент закликав українців йти в укриття під час повітряної тривоги та оголошення ракетної загрози.

«Це тверде правило – правило, яке не залежить від тих чи інших заяв із Росії. Зараз може бути ще більше російських спроб сіяти страх і зневіру в Україні. Нам усім потрібна стійкість, щоб усе це пройти. І потрібна єдність – з усіма партнерами. Путін зараз робить те, що й завжди: залякує, розколює, намагається окремо кожного зламати чи похитнути; він більше нічого не вміє. Він програє, коли залишається наодинці. І він повинен програти зараз. В усьому. І це буде безпечним для всіх», – сказав Зеленський.

Також Зеленський заслухав доповідь міністра енергетики України Галущенка щодо темпів відновлення енергетики після чергової російської масованої атаки

«Є також рішення Нідерландів щодо додаткових пускових установок для «петріотів», і це вчасно. Дякую! Є дуже вагоме рішення Норвегії щодо збільшення підтримки для України на наступний рік. Уряд Норвегії та парламент дійшли згоди щодо мінімального рівня фінансування для допомоги Україні – це $3,2 млрд. Саме такими днями, коли є масовані російські удари, важливо відчувати, що партнери – з нами пліч-о-пліч», зауважив президент.

Зазначимо, російські війська знову атакували українську енергосистему, було запроваджено аварійні відключення електроенергії. На Львівщині без світла перебувають понад 500 тис. людей. Як зазначив гендиректор Yasno, за прогнозом від «Укренерго» екстрені відключення світла триватимуть до 20:00.

Раніше стало відомо, що в декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків ракет.

Як повідомлялося, під час масованого удару ворога 28 листопада постраждала Волинь. Також Російська Федерація атакувала Вінницьку область. Унаслідок ракетної атаки є поранена. Також пошкоджено житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнув приватний автомобіль.

До слова, російська армія вранці 28 листопада завдала ракетного удару по Сумській області. Під удар потрапила інфраструктура Шосткинської громади. На місці працюють усі служби, наслідки атаки уточнюються.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на масовану ворожу атаку по Україні. За словами очільника нашої держави, ключовою ціллю РФ стала енергетика. Як зазначив президент, загалом Росія випустила близько 100 ударних дронів та понад 90 ракет різних типів. У кількох областях зафіксовані удари «Калібрами» з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі.