Лідери довіри громадян – Залужний та Буданов

Валерій Залужний і Кирилов Буданов – перші у рейтингу соціальної довіри українців, на третьому місті – чинний президент Володимир Зеленський. Про це свідчать результати соціологічних досліджень за підсумками минулого року, які наводить директор Інституту світової політики Євген Магда.

Зокрема, за даними соціологічної компанії Socis, майже 72% українців довіряють Залужному та 46,7% — Буданову. При цьому Зеленському довіряють лише 40,8%, а не довіряють — 56%.

Водночас, як свідчать результати дослідження центру «Соціальний моніторинг», Залужний та Буданов виявилися єдиними публічними особами в Україні, які мають рівень довіри понад 50% та позитивний баланс довіри серед населення – 72 та 55% відповідно. У Зеленського – 44%.

«Лідерство Залужного та Буданова у рейтингах довіри – не епізод, а стійкий тренд, про який можна говорити протягом останнього року. Дослідження, яке провів КМІС у лютому 2024-го, свідчить про те, що ще тоді, вперше в українській історії, лідерами довіри громадян стали дві військових фігури. Цей розклад не зуміла похитнути навіть подальша відставка Валерія Залужного. Періодично хмари згущаються і над головою Кирила Буданова, проте це не впливає на високий рівень довіри до нього», – коментує ці цифри Євген Магда.

Практично всі опитування, проведені у 2024 році, демонструють високий рівень довіри українців саме до військових. Крім того, в Україні стає все більше прихильників проведення виборів під час війни. Зараз цей показник (за даними «Соціального моніторингу») становить 33%. «Навряд чи вибори можливі раніше осені поточного року, проте запит суспільства на переформатування влади є очевидним», – каже Євген Магда.