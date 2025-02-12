Скільки відсотків Луганщини та Донеччини в окупації? Дані військових адміністрацій

Майже вся Луганщина – під російською окупацією, на Донеччині росіяни захопили понад половину області

У 2024 році з найгарячіших точок Луганської області вдалося евакуювати 43 людини

Станом на 31 січня 2025 року, понад 95% Луганської області залишається під тимчасовою окупацією російськими військами. Про це «Главкому» стало відомо з відповіді на запит від Луганської обласної військової адміністрації.

16 населених пунктів у Сіверськодонецькому та Сватівському районах перебувають у зоні активних бойових дій. У цілому, на Луганщині тривають запеклі бої: артилерійські обстріли, авіаудари та постійні сутички з ворогом. Через це українська влада не може повноцінно виконувати свої функції на цих територіях, сказано у відповіді Луганської ОВА.

Попри небезпеку у 2024 році з найгарячіших точок Луганської області вдалося евакуювати 43 людини. Але не всі змогли або захотіли виїхати: у населених пунктах Красноріченської громади Сватівського району, що опинилися в епіцентрі бойових дій, досі залишаються вісім мешканців.

16 населених пунктів у Сіверськодонецькому та Сватівському районах Луганської області перебувають у зоні активних бойових дій

Крім того, Донецька ОВА також повідомила «Главкому», що на кінець січня орієнтовно 60,4% території області перебуває під тимчасовою окупацією. Російські війська контролюють 784 населені пункти, з яких 447 були захоплені ще у 2014 році.

На початок 2025 року чисельність населення області зменшилася до 307,8 тис. людей. Для порівняння: до 24 лютого 2022 року на підконтрольній території Донецької області проживало 1,26 млн. людей.

Нагадаємо, російські війська просунулися поблизу Торецька, Покровська та Великої Новосілки, водночас українські війська просунулися в Курській області та поблизу Вовчанська. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).