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Зеленський зробив заяву щодо окупованих українських територій

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Президент України Володимир Зеленський скриншот з відео Зеленський: Ми не можемо повернути всі наші окуповані території, ми адекватні Президент України Володимир Зеленський наголосив, якщо розцінювати […]