Пов'язані новини
Рада провалила законопроєкт про тиск на журналістів
фото з відкритих джерел (ілюстративне) 229 депутатів відправили законопроєкт на повторне друге читання Рада провалила законопроєкт №10242 щодо встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут […]
Соратники Порошенка закликають українців одуматися і не хапати «тисячу Зеленського»
Вікторія Сюмар: «Логічно: отримати ці кошти і задонатити на ЗСУ. Та це відмова від банківської таємниці, та дозвіл на аналітику за всіма платіжними картами» фото […]
Зеленський зробив заяву щодо окупованих українських територій
Президент України Володимир Зеленський скриншот з відео Зеленський: Ми не можемо повернути всі наші окуповані території, ми адекватні Президент України Володимир Зеленський наголосив, якщо розцінювати […]