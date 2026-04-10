Українець встановив рекорд Гіннесса на 121 348 глядачів і запускає глобальну конференцію з біохакінгу

Дубай / Дніпро. Серійний український підприємець Сергій Петрик, чия команда організувала світовий рекорд Guinness World Records — 121 348 одночасних глядачів blockchain-трансляції на YouTube — анонсував підготовку до великої міжнародної конференції з біохакінгу та превентивного здоров’я.

Рекорд було зафіксовано 30 травня 2025 року. Трансляція тривала п’ять годин на восьми мовах одночасно. Процес верифікації виявився жорсткішим ніж очікувалось: комісія Guinness World Records зрізала 80 000 глядачів із початкових 200 000 за технічними критеріями.

«Ми сиділи з командою в Таїланді і дивились як експерт у Лондоні холодним голосом повторював: “Цих не рахуємо.” Це був найдорожчий урок математики в моєму житті,» — розповідає Петрик.

Підготовка зайняла п’ять місяців, а тільки заявка на реєстрацію рекорду коштувала $25 000. Церемонія нагородження відбулась у Бангкоку за участі більш ніж 2 000 гостей. Серед спеціальних гостей був Майк Тайсон. Рекорд підтверджено офіційним постом Guinness World Records у LinkedIn та зафіксовано на офіційному сайті організації.

Шлях від $300 до міжнародних конференцій

38-річний Петрик родом з Дніпра. Закінчив Національний гірничий університет за спеціальністю «геологорозвідка» — але жодного дня не працював за фахом. Натомість у 18 років пішов у маркетинг та продажі, а перший заробіток — $300 — повністю віддав мамі, яка сама виростила двох синів.

«Пам’ятаю цей момент до сліз. Мама відкрила конверт, подивилась на мене і заплакала. Не від радості — від того, що повірила не дарма,» — каже він.

За понад двадцять років підприємницької діяльності Петрик пережив два банкрутства, закрив десять проектів і втратив $100 000 особистих коштів на криптовалютному ринку. Але і організував понад 70 міжнародних конференцій з сукупною аудиторією понад 100 000 учасників. Найбільша — New Tech Sphere 2024 — зібрала 35 000 учасників із синхронним перекладом на три мови.

«Якщо ти пережив два банкрутства — тебе вже складно злякати ринком,» — каже підприємець.

Від крипти до здоров’я

Наразі Петрик готує конференцію у сфері біохакінгу та превентивного здоров’я з плановою аудиторією від 10 000 до 100 000 глядачів. Його команда, костяк якої не змінюється понад десять років, також вивчає нові підходи до діагностики здоров’я.

«Поки всі інвестують у біткоїн, я інвестую в людський потенціал,» — каже Петрик.

Підприємець є частиною глобальної хвилі українських фаундерів які будують міжнародний бізнес за кордоном — від Revolut та GitLab до DeHealth (Анна Бон), що побудувала AI-інфраструктуру для медичних даних у 80+ країнах. Громадсько-економічний рух Energy Nation називає таку діаспору головним активом країни — глобальною мережею, здатною підтримувати українську економіку з будь-якої точки світу.

«Ми — нація, яка не зупиняється. Навіть під час війни продовжуємо будувати,» — підсумовує Петрик.

