Кримінальні справи, відмивання коштів. ЗМІ розповіли, хто керує офісом екс-банкіра Миколи Лагуна в Україні

Бізнесом екс-власника збанкрутілого “Дельта Банку” Миколи Лагуна в Україні керує команда з колишніх менеджерів і юристів фінустанови, фігуранти кримінальних справ про фіктивне підприємництво та відмивання коштів. Про це пише видання Коротко.про. Попри наявність санкцій Ради національної безпеки і оборони, накладених на Лагуна за співпрацю із росією, ці люди, за інформацією видання, все ще допомагають екс-банкірові зберегти вплив на бізнес, що ймовірно, продовжує приносити мільйони втікачеві, що переховується від українського правосуддя у Відні.

Видання розповідає про команду з управління активами, “яка безпосередньо контактує з екс-банкіром і виконує його побажання з декількох офісів в центрі Києва під прикриттям юридичної діяльності”. Ключовою організацією “бек-офісу” є адвокатське обʼєднання “Бірайт Адвокасі”. “За діяльність бізнесів Лагуна там відповідає адвокатка Ірина Цвера. Раніше вона була директоркою в АО “Еф Ті Лігал”. Цвера, наприклад, представляла інтереси Лагуна в справі про визнання його неплатоспроможності (банкрутства) як фізичної особи. Крім того, вона також представляла одного із підставних менеджерів Лагуна Олександра Чабалу”, – йдеться в статті.

Видання нагадує, що безпосередньо керує активами Лагуна Максим Чернов, відомий також як Максим Наконечний. “Він нині є засновником ТОВ “Клеверлі Україна” (компанія з організації навчання за кордоном) та туристичного агентства ТОВ “Лакі Стрім”. Прямий звʼязок з Лагуном Чернов засвітив в 2021 році, коли на нього було переписано 16 земельних ділянок Антоніни Лагун в Бориспільському районі Київської області в селі Гора загальною площею близько 13 га”, – йдеться в матеріалі. Також Чернов через ТОВ “Лакі Стрім” повʼязаний із юристкою Анною Антоненко з Києва. Антоненко, в свою чергу, є засновницею ТОВ “Правова позиція”, 10% частки в якій належить фірмі “Ворлд Праймтайм Лімітед”, яка зареєстрована в Домініці і повʼязана із низкою офшорів, звʼязки яких ведуть до вугледобувного та будівельного бізнесу на окупованій території Донецької області.

Також серед працівників “офісу” Лагуна – екс-помічник депутата-регіонала Юрія Мірошниченка Андрій Парафійник. “В реєстрах Австрії він зараз вказаний ліквідатором XASTERIA Holding – компанії, що володіла холдингом з управління нерухомістю OMS Immobilien – одним із відомих закордонних активів Лагуна і його родини. До цього OMS Immobilien GmbH мала відношення до групи OMS Overseas Metal Service GmbH, яким володіли Ірина і Андрій Луньови (ймовірно, росіяни, які проживають в Іспанії)”, – йдеться в статті. Парафійник певний час працював з бізнесами Сергія Тарути і його кримськими активами.

Також до кримських активів має стосунок головний бухгалтер офісу Лагуна – Вікторія Пономарчук. Вона, приміром, раніше була бухгалтером у відомій компанії Лагунів у Ялті – ТОВ “Зодіак-Центр”, яке володіло часткою пляжної інфраструктури на південному узбережжі Криму. Також вона обслуговувала ТОВ “Пріоритет у Гурзуфі, яке мало відношення до групи Hanner, з її активами мав справу і Андрій Парафійник, а також ТОВ “БК Сад”, яке зараз переслідують податкові органи через борг у понад 8 млн грн. Згідно з інсайдерською інформацією, Пономарчук вважають одним із ключових центрів ухвалення рішень в тіньових компаніях Лагуна, відповідальну за ведення подвійної бухгалтерії, листування з підприємствами та органами влади на окупованих територіях, і ймовірно перекази коштів від ведення діяльності компаніями в Україні в Австрію господарю цього бізнесу”, – сказано в статті.

Також серед нових і раніше невідомих членів “команди” Лагуна в Києві – підприємиця Олена Іванівна Дудченко. За даними журналістів, її спеціалізація – обслуговування фіктивних організацій. Повʼязані із нею ТОВ “Фікс Голд”, ТОВ “Гералайф”, ТОВ “Хотеллайф”, ТОВ “Інвестальтернатива” фігурують в численних кримінальних провадженнях. Наприклад, перші три компанії згадуються як фіктивні у матеріалах провадження про відмивання понад 37 млн грн. через закупівлі КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва”. Також компанії згадуються у матеріалах провадження про притягнення до відповідальності працівника “Ощадбанку”, який відкривав рахунки фіктивним компаніям на основі підроблених документів без належної перевірки.