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Рада зробила засідання комітетів відкритими для журналістів
Законопроєкт робить засідання парламентських комітетів публічними фото з відкритих джерел Журналісти та громадськість зможуть бути присутні на засіданнях, які проводять у режимі відеоконференції, а також […]
Президент призначив нових послів у Молдові та Уругваї: що про них відомо
Президент України Володимир Зеленський фото: Офіс президента Колишній секретар РНБО Олексій Данілов не обійматиме посаду посла в Молдові, як раніше планувалося Президент України Володимир Зеленський […]