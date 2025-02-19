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Рада зробила засідання комітетів відкритими для журналістів

  • 14 Січня, 2025
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Законопроєкт робить засідання парламентських комітетів публічними фото з відкритих джерел Журналісти та громадськість зможуть бути присутні на засіданнях, які проводять у режимі відеоконференції, а також […]

Президент призначив нових послів у Молдові та Уругваї: що про них відомо

  • 8 Лютого, 2025
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Президент України Володимир Зеленський фото: Офіс президента Колишній секретар РНБО Олексій Данілов не обійматиме посаду посла в Молдові, як раніше планувалося Президент України Володимир Зеленський […]