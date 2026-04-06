Санкції не працюють. Екс-банкір Лагун знайшов спосіб виводити активи через фіктивних бенефіціарів – ЗМІ

Екс-власник збанкрутілого понад 10 років тому “Дельта банку” Микола Лагун, щодо якого у вересні 2025 року було запроваджено санкції РНБО за співпрацю із росією, шукає способів обійти санкційні обмеження. Для цього він виводить активи, що залишились в його розпорядженні, на підставних осіб, йдеться в матеріалі видання Коротко.Про. Зокрема, видання наводить список компаній та фіктивних бенефіціарів, що представляють інтереси екс-банкіра і мають також бути внесені до санкційних списків, на думку журналістів.

Видання відзначає, що на відміну Костянтина Жеваго, якому нещодавно вручили підозру у Франції, і чиїми активами переважно управляє держава через АРМА, Лагун все ще має доступ до своїх компаній, попри те, що завдані ним державі збитки в 100 разів перевищують шкоду, яку закидають Жеваго. І це при тому, що санкції щодо нього були накладені через його російський паспорт, ведення бізнесу з росіянами на окупованих територіях, звʼязки з фінансовим радником путіна Кірілом Дмітрієвим, а також сприяння армії агресора через сплату податків до її бюджету. Санкції було запроваджено півроку тому у вересні 2025 року.

“У системі YouControl попередження про санкції розміщено лише біля кількох компаній, де Лагун все ще є безпосереднім бенефіціаром. Натомість за логікою, це попередження мало б стосуватися всіх причетних підприємців, оскільки вони є де-факто ширмою для підсанкційного екс-банкіра”, – йдеться в статті.

Передусім, на думку журналістів, йдеться про Максима Чернова, який причетний також до діяльності низки офшорних структур Лагуна із інтересами на окупованих територіях (частина бізнесу перереєстрована за російськими законами), а також є формальним “тримачем” кількох десятків земельних ділянок сестри Лагуна Антоніни у Бориспільському районі Київської області.

“Нещодавно Чернов подав до суду позов на медіа за оприлюднення інформації про його причетність до активів Лагуна – представляти його інтереси буде Марина Мироненко (Сіліна). Вона є партнером адвокатського обʼєднання “Літігейшин Груп”, один з партнерів якого Юрій Демченко був викритий журналістами у сприянні в ухиленні від мобілізації. Мироненко – за “збігом обставин” представлятиме також інтереси самого Лагуна в справі щодо скасування указу Зеленського про санкції”, – сказано в матеріалі.

Журналісти відзначають, що санкції не впливають на життя інших партнерів-“фунтів” Лагуна, імена яких уже неодноразово згадувалися в публікаціях в медіа: Вадим Сергієнко, Олексій Миколенко, Геннадій Литвин та Олександр Чабала, а також колишня юристка “Дельта банку” Ганна Гуцалюк, на яку записано частину аграрних бізнесів Лагуна. “Одразу після запровадження санкцій щодо “голови клану”, Сергієнко переписав інвестфонд Лагуна – КУА “Скай Кепітал менеджмент” (зараз КУА КЕП) на громадянина Таджикістану Дилмурода Хакімзоду. Так само на цього громадянина було переписано ТОВ “Білград” (17 га під забудову у Білогородці) та ТОВ “Крем-1” (29 га під забудову у Білогородці, ділянки перебували у заставі Укрексімбанку)”, – сказано в матеріалі. Хакімзода на папері володіє понад сотнею різних бізнесів у найрізноманітніших галузях, проте йдеться, ймовірно, про звичайне “списання” компаній з боргами перед контрагентами і бюджетом на підставну особу. За аналогічною схемою компанію Антоніни Лагун – ТОВ “Агалем” з активами майже на 230 млн грн. – було переписано на громадянина Узбекистану Уміджона Тешабаєва

Раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до ТОВ “Білград”, а також до компаній, що мали забудовувати інше селище під Києвом – Бородянку (ТОВ “Бородянінвестменс”, ТОВ “Град Вільне”, ТОВ “Вільне груп”, а також ТОВ “Черніград”) з боку компаній з оточення екс-першого заступника міністра будівництва і комунального господарства, екс-першого заступника голови Київської облдержадміністрації Льва Парцхаладзе. Однак “Черніград” і “Бородянінвестментс” досі контролює підставна особа Лагуна – Олексій Миколенко, син екс-головного ревізора Київської області Петра Миколенка.

В Чернігівській області Лагун, схоже, ініціюватиме продаж належних йому майже 100 ділянок сільськогосподарської землі, що протягом 12 років перебували в оренді ТОВ “Білорусь”. Це компанія, що донедавна належала Fozzy Group (власник мережі супермаркетів “Сільпо”), а нині перейшла до групи Сергія Хрипкова і Андрія Гордієнка (екс-власники мережі “Караван”).