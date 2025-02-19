у США заявили про можливості для України

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Зеленський домовився про зустріч із прем’єр-міністром Японії
Глава держави подякував Японії за всю надану Україні гуманітарну та фінансову допомогу фото: Офіс президента України Президент подякував Японії за готовність працювати, щоб якнайшвидше досягти […]
Помаранчевій революції – 20. Євген Нищук розказав, як він став «голосом Майдану»
- Микола Завтрогляд
- 22 Листопада, 2024
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Євген Нищук на майдані Незалежності фото: Євген Нищук/Facebook «Із 2002-го ми почали співпрацювати з «Нашою Україною»» Генеральний директор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, […]
Миротворчі сили в Україні повинні включати війська США – Зеленський
Зеленський вважає, що ключем до будь-якої угоди стануть гарантії безпеки від США та Європи фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua За словами президента, Європа не має достатнього військового […]