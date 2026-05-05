Українські ракети «Фламінго» атакували російський військовий завод за 900 кілометрів від кордону

Українські ракети FP-5 «Фламінго» завдали успішного удару по російському військовому заводу АТ «ВНІІР-Прогрес» у місті Чебоксари. Про це у своєму блозі повідомляє Олександр Гнатюк. Підприємство, яке спеціалізується на випуску електроніки для ВПК РФ, розташоване на відстані понад 900 кілометрів від кордону з Україною. Одночасно з цим атаки зазнав нафтопереробний завод у Ленінградській області

Завод «ВНІІР-Прогрес», розташований у столиці Чуваської Республіки, є критично важливим елементом російської військової інфраструктури. Основною продукцією підприємства є навігаційні модулі «Комета» та «Комета-М». Вони є базовими компонентами, які використовуються для наведення російських крилатих ракет та безпілотників, зокрема оперативно-тактичних комплексів «Іскандер», «Калібр» та розвідувальних БПЛА «Орлан».

Як зазначає Олександр Гнатюк, представники місцевої влади традиційно заперечують факт ураження, заявляючи про «безпечне падіння уламків» у полях за містом. Водночас численні відеоматеріали, опубліковані місцевими жителями в соціальних мережах, чітко фіксують пряме влучання по території заводу.

Тієї ж ночі серії ударів зазнали й інші стратегічні об’єкти на території Російської Федерації. Головною ціллю на північному заході став нафтопереробний завод у місті Кіріші Ленінградської області. Це підприємство вважається найпотужнішим НПЗ у регіоні, що переробляє близько 20 мільйонів тонн нафти на рік.

Офіційні російські джерела відзвітували про нібито успішне відбиття атаки та збиття 29 безпілотників, заперечуючи будь-які влучання. Проте, як підкреслює блогер, аналіз доступних супутникових знімків свідчить про зворотне: на території об’єкта зафіксовано щонайменше два потужні осередки загоряння. Наслідком удару стало утворення масштабного газового факела, який російським службам не вдається оперативно ліквідувати.

