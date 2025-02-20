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Чи вступить Польща у війну в Україні. Історик Плохій назвав «червону лінію» для Варшави
Сергій Плохій фото з відкритих джерел «Для частини польського істеблішменту червоною лінією є небезпека перетину Дніпра росіянами» Червоною лінією для Польщі для вступу у війну […]
Крупа під час війни отримала грамоту від Стефанчука та подяку від Шмигаля
На думку суду, відзнаки підтверджують авторитет підозрюваної фото: graty.me Крупа є заслуженим лікарем України (з 2015 року), має значну кількість почесних грамот та подяк за високий […]
До Києва прибула заступниця держсекретаря США: мета візиту
- Микола Завтрогляд
- 19 Жовтня, 2024
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До Києва з візитом прибула заступниця державного секретаря США Узра Зея фото: посольство США в Україні, мережа Х Узра Зея приїхала до Києва, щоб підтвердити […]