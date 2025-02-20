Мирний план — Європа направить 30 тисяч солдатів в Україну — деталі

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- Микола Завтрогляд
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Ірина Мудра разом із постійним представником України при ООН Сергієм Кислицею (перший ліворуч) депонувала ратифікаційну грамоту фото: Facebook/Ірина Мудра Україна підписала Римський статут ще у […]
Рада ратифікувала оборонну угоду з Британією на 2 млрд фунтів
Угода передбачає закупівлю оборонних товарів та послуг для України фото з відкритих джерел Міністри оборони України та Британії підписали угоду 19 липня 2024 року в […]
Зеленський провів розмову з очільником Південної Кореї: говорили про війська КНДР
- Микола Завтрогляд
- 29 Жовтня, 2024
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Президент Зеленський запросив Південну Корею приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо двосторонніх безпекових угод на підтримку України фото: president.gov.ua/Офіс президента Лідери країн обговорили залучення північнокорейських […]