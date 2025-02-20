Зустріч Трампа і Макрона — президент Франції їде до США донести голос європейців

Пов'язані новини
Помер народний депутат Олег Макаров
- Микола Завтрогляд
- 29 Жовтня, 2024
- 0
Нардеп був секретарем комітету з правової політики та членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України» фото з відкритих джерел Макаров був обраний до […]
Підсанкційний болгарський політик Олександр Манолєв
- Микола Завтрогляд
- 25 Жовтня, 2024
- 0
Журналісти видання EUReporter знайшли докази, що родина колишнього заступника міністра економіки Болгарії Олександра Манолєв, на якого США у 2021-ому році наклали санкції за значну […]
Зеленський вніс до Ради подання про звільнення генпрокурора Костіна
- Микола Завтрогляд
- 28 Жовтня, 2024
- 0
22 жовтня генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що у ситуації, яка склалася із розслідуваннями про фальшиві інвалідності посадових осіб державних органів, «буде правильним заявити […]