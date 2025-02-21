Трампа чекають у Москві 9 травня

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Кривецький: Для всіх було несподіванкою, що Порошенко став президентом, оскільки на початку він мріяв бути мером Києва фото з відкритих джерел Арсеній Яценюк пояснив Кривецькому, […]
Уряд схвалив програму пільгового кредитування для виробників зброї
- Микола Завтрогляд
- 5 Листопада, 2024
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Шмигаль уточнив, що підприємства, які Мінстратегпром визнає критично важливими, зможуть отримати кредит до 500 млн грн, до 5 років, під 5% річних фото: уоядовий портал […]
Зеленський відвідав українсько-угорську школу в Будапешті (відео)
- Микола Завтрогляд
- 8 Листопада, 2024
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Зеленський поспілкувався з учнями середніх і старших класів фото: president.gov.ua/Офіс президента Перша державна українсько-угорська школа запрацювала 31 серпня цього року Президент України Володимир Зеленський відвідав […]